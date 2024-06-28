https://sarabic.ae/20240628/بايدن-يزعم-أن-روسيا-تنوي-السيطرة-على-بولندا-وبيلاروسيا-إذا-نجحت-في-أوكرانيا-1090249021.html
بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا
بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي السيطرة على دول مثل بولندا وبيلاروسيا إذا حققت روسيا النصر في النزاع في... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T02:41+0000
2024-06-28T02:41+0000
2024-06-28T02:41+0000
جو بايدن
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن خلال مناظرة على قناة CNN ضد منافسه دونالد ترامب: "ماذا تعتقد سيحدث لبولندا؟ ماذا تعتقد [غير مسموع] بيلاروسيا؟ ماذا تعتقد سيحدث لتلك الدول في الناتو؟"وأضاف بايدن إن بوتين يريد إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي.من جانبه، قال ترامب إن بوتين ما كان ليبدأ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس محترم.
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الولايات-المتحدة-لديها-أكبر-عدد-من-الإرهابيين-يدخلون-حدودها-1090248282.html
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جو بايدن, ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي السيطرة على دول مثل بولندا وبيلاروسيا إذا حققت روسيا النصر في النزاع في أوكرانيا.
وقال بايدن خلال مناظرة على قناة CNN ضد منافسه دونالد ترامب: "ماذا تعتقد سيحدث لبولندا؟ ماذا تعتقد [غير مسموع] بيلاروسيا؟ ماذا تعتقد سيحدث لتلك الدول في الناتو؟"
وأضاف بايدن إن بوتين يريد إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي.
من جانبه، قال ترامب إن بوتين ما كان ليبدأ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس محترم.