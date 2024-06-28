بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20240628/بايدن-يزعم-أن-روسيا-تنوي-السيطرة-على-بولندا-وبيلاروسيا-إذا-نجحت-في-أوكرانيا-1090249021.html
بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا
بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي السيطرة على دول مثل بولندا وبيلاروسيا إذا حققت روسيا النصر في النزاع في... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T02:41+0000
2024-06-28T02:41+0000
جو بايدن
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن خلال مناظرة على قناة CNN ضد منافسه دونالد ترامب: "ماذا تعتقد سيحدث لبولندا؟ ماذا تعتقد [غير مسموع] بيلاروسيا؟ ماذا تعتقد سيحدث لتلك الدول في الناتو؟"وأضاف بايدن إن بوتين يريد إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي.من جانبه، قال ترامب إن بوتين ما كان ليبدأ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس محترم.
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الولايات-المتحدة-لديها-أكبر-عدد-من-الإرهابيين-يدخلون-حدودها-1090248282.html
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جو بايدن, ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يزعم أن روسيا تنوي السيطرة على بولندا وبيلاروسيا إذا نجحت في أوكرانيا

02:41 GMT 28.06.2024
© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS بايدن يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024
بايدن يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي السيطرة على دول مثل بولندا وبيلاروسيا إذا حققت روسيا النصر في النزاع في أوكرانيا.
وقال بايدن خلال مناظرة على قناة CNN ضد منافسه دونالد ترامب: "ماذا تعتقد سيحدث لبولندا؟ ماذا تعتقد [غير مسموع] بيلاروسيا؟ ماذا تعتقد سيحدث لتلك الدول في الناتو؟"
ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
ترامب: الولايات المتحدة لديها "أكبر عدد من الإرهابيين" يدخلون حدودها
02:33 GMT
وأضاف بايدن إن بوتين يريد إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي.
من جانبه، قال ترامب إن بوتين ما كان ليبدأ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لو كان لدى الولايات المتحدة رئيس محترم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 21:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
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