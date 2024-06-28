https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الولايات-المتحدة-لديها-أكبر-عدد-من-الإرهابيين-يدخلون-حدودها-1090248282.html
ترامب: الولايات المتحدة لديها "أكبر عدد من الإرهابيين" يدخلون حدودها
ترامب: الولايات المتحدة لديها "أكبر عدد من الإرهابيين" يدخلون حدودها
سبوتنيك عربي
ادعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الإرهابيين الذين يدخلون البلاد. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T02:33+0000
2024-06-28T02:33+0000
2024-06-28T02:40+0000
ترامب
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090248617_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_918c4fae52016695dcf4ffec69b9d239.jpg
وقال ترامب يوم الخميس: "لدينا أكبر عدد من الإرهابيين الذين يدخلون بلدنا الآن، كل الإرهابيين، من جميع أنحاء العالم، ليس فقط من أمريكا الجنوبية، من جميع أنحاء العالم، يأتون من الشرق الأوسط، من كل مكان".وادعى ترامب أن الولايات المتحدة كان لديها "أكثر الحدود أمانًا في التاريخ" خلال فترة رئاسته السابقة وكل ما كان يجب على بايدن فعله هو تركها كما هي.في المقابل، قال بايدن إن عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني قد انخفض بنسبة 40% منذ توليه المنصب.
https://sarabic.ae/20240627/ترامب-يتقدم-بايدن-قبل-أول-مناظرة-بينهما-ضمن-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1090236772.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090248617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7baf5c3cc5a0519933f33546229c8db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة لديها "أكبر عدد من الإرهابيين" يدخلون حدودها
02:33 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 02:40 GMT 28.06.2024)
ادعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الإرهابيين الذين يدخلون البلاد.
وقال ترامب يوم الخميس: "لدينا أكبر عدد من الإرهابيين الذين يدخلون بلدنا الآن، كل الإرهابيين، من جميع أنحاء العالم، ليس فقط من أمريكا الجنوبية، من جميع أنحاء العالم، يأتون من الشرق الأوسط، من كل مكان".
وادعى ترامب أن الولايات المتحدة كان لديها "أكثر الحدود أمانًا في التاريخ" خلال فترة رئاسته السابقة وكل ما كان يجب على بايدن فعله هو تركها كما هي.
في المقابل، قال بايدن إن عدد الأشخاص الذين يدخلون
البلاد بشكل غير قانوني قد انخفض بنسبة 40% منذ توليه المنصب.