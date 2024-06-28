https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الولايات-المتحدة-لديها-أكبر-عدد-من-الإرهابيين-يدخلون-حدودها-1090248282.html

ترامب: الولايات المتحدة لديها "أكبر عدد من الإرهابيين" يدخلون حدودها

ترامب: الولايات المتحدة لديها "أكبر عدد من الإرهابيين" يدخلون حدودها

سبوتنيك عربي

ادعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الإرهابيين الذين يدخلون البلاد. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T02:33+0000

2024-06-28T02:33+0000

2024-06-28T02:40+0000

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وقال ترامب يوم الخميس: "لدينا أكبر عدد من الإرهابيين الذين يدخلون بلدنا الآن، كل الإرهابيين، من جميع أنحاء العالم، ليس فقط من أمريكا الجنوبية، من جميع أنحاء العالم، يأتون من الشرق الأوسط، من كل مكان".وادعى ترامب أن الولايات المتحدة كان لديها "أكثر الحدود أمانًا في التاريخ" خلال فترة رئاسته السابقة وكل ما كان يجب على بايدن فعله هو تركها كما هي.في المقابل، قال بايدن إن عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني قد انخفض بنسبة 40% منذ توليه المنصب.

https://sarabic.ae/20240627/ترامب-يتقدم-بايدن-قبل-أول-مناظرة-بينهما-ضمن-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1090236772.html

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ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية