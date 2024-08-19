https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-سنرد-بشكل-مناسب-إذا-حاولت-بولندا-اعتراض-صواريخنا-فوق-أوكرانيا-1091877368.html
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب إذا حاولت بولندا اعتراض صواريخنا فوق أوكرانيا
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب إذا حاولت بولندا اعتراض صواريخنا فوق أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل ملموس وملائم ومناسب إذا حاولت بولندا اعتراض الصواريخ الروسية... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T06:02+0000
2024-08-19T06:02+0000
2024-08-19T06:02+0000
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وقال تيابكين لوكالة "سبوتنيك": "إذا ما استسلمت وارسو الرسمية لاندفاعة المغامرة وقررت القيام بمحاولات لاعتراض وسائل التدمير بعيدة المدى التي تستخدمها قواتنا المسلحة بشكل قانوني من أجل تحييد التهديدات العسكرية المنطلقة من أراضي أوكرانيا إلى روسيا، فإن الرد عليها سيكون مناسبا ومحددا تماما".وتابع: "لا توجد مفاوضات بشأن هذه القضية مع أي شخص. موقفنا معروف جيدا لكل من وارسو وحلف شمال الأطلسي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن وارسو تدرس إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.وسبق أن دعت كييف بشكل رسمي الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها. وكتبت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، في نهاية يونيو/حزيران، أن كييف كانت تضغط على الحلفاء الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي في غرب أوكرانيا من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.إعلام: توسع الصراع في أوكرانيا يهدد بتصفية بولندابايدن: روسيا تنوي "السيطرة على بولندا وبيلاروسيا" إذا نجحت في أوكرانيا
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روسيا, العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب إذا حاولت بولندا اعتراض صواريخنا فوق أوكرانيا
صرح أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل ملموس وملائم ومناسب إذا حاولت بولندا اعتراض الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.
وقال تيابكين لوكالة "سبوتنيك": "إذا ما استسلمت وارسو الرسمية لاندفاعة المغامرة وقررت القيام بمحاولات لاعتراض وسائل التدمير بعيدة المدى التي تستخدمها قواتنا المسلحة بشكل قانوني من أجل تحييد التهديدات العسكرية المنطلقة من أراضي أوكرانيا إلى روسيا، فإن الرد عليها سيكون مناسبا ومحددا تماما".
وأضاف: "قد أشارت الدبلوماسية الروسية مرارًا وتكرارًا إلى المخاطر التي تنطوي عليها المشاركة المباشرة المحتملة للدول الغربية في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".
وتابع: "لا توجد مفاوضات بشأن هذه القضية مع أي شخص. موقفنا معروف جيدا لكل من وارسو وحلف شمال الأطلسي".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن وارسو تدرس إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا.
وسبق أن دعت كييف بشكل رسمي الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها. وكتبت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، في نهاية يونيو/حزيران، أن كييف كانت تضغط على الحلفاء الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي في غرب أوكرانيا من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.