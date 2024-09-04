https://sarabic.ae/20240904/الدفاع-الروسية-تدمير-راجمتي-صواريخ-وتحييد-20-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-سومي-1092376032.html

الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ وتحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي

الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ وتحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، وفي إطار العلمليات النوعية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قامت باستهداف منظومات إطلاق صواريخ... 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T07:27+0000

2024-09-04T07:27+0000

2024-09-04T07:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية راجمتي صواريخ من طراز "هيمارس" و"إم إل آر إس"، ومركبتين مرافقتين للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه تم تحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي".وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام وحدات من القوات الروسية بتدمير راجمة صواريخ من طراز "فامبير" تشيكية الصنع في مقاطعة سومي.وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمرت راجمة صواريخ من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، بقذيفة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول" في مقاطعة سومي.وأكد البيان أنه نتيجة الضربة الدقيقة تم تدمير الهدف بدقة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حيّدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعةالعملية العسكرية الروسية الخاصةوأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240904/إعلام-الضربة-الروسية-على-كلية-بولتافا-العسكرية-الأوكرانية-تنشر-الإحباط-في-صفوف-قوات-نظام-كييف-1092374966.html

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