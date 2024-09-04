https://sarabic.ae/20240904/ضربة-صاروخية-روسية-قرب-سومي-تدمر-4-مدرعات-وتحيد-عددا-كبيرا-من-الجنود-الأوكرانيين-1092379296.html
ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين
ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن تحييد أكثر... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T08:54+0000
2024-09-04T08:54+0000
2024-09-04T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085565409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d10d4fa8d7bf751e139955ab6ebcec1c.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للضربات الصاروخية الروسية، تم تدمير 7 مركبات للشحن و4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، و9 مركبات مخصصة للطرق الوعرة، وتحييد أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، وفي إطار العلمليات النوعية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قامت باستهداف منظومات إطلاق صواريخ تابعة لقوات نظام كييف، وتحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية راجمتي صواريخ من طراز "هيمارس" و"إم إل آر إس"، ومركبتين مرافقتين للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه تم تحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240904/المعهد-العسكري-الأوكراني-المدمر-في-مدينة-بولتافا-كان-قاعدة-لمدربي-الناتو-1092377548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085565409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72f0b07b4c3df0a3ddf4cacb43bef9c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن تحييد أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا بالقرب من مقاطعة سومي.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للضربات الصاروخية الروسية، تم تدمير 7 مركبات للشحن و4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، و9 مركبات مخصصة للطرق الوعرة، وتحييد أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، وفي إطار العلمليات النوعية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قامت باستهداف منظومات إطلاق صواريخ تابعة لقوات نظام كييف، وتحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية راجمتي صواريخ من طراز "هيمارس" و"إم إل آر إس"، ومركبتين مرافقتين للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه تم تحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.