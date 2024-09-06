القوات الروسية تنفذ 17 ضربة مشتركة خلال أسبوع وتحرر بلدات عدة في جمهورية دونيتسك
12:55 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 06.09.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت خلال أسبوع، من تحرير بلدات كيروفو، وبتيتشي، وسكوشنوي، وكارلوفكا، وزافيتنوي، وزورافكا، وبريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية 17 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال"، وطائرات هجومية دون طيار، على مصانع تجميع الصواريخ، وصناعات الفضاء والطيران، ومنشآت الطاقة الحيوية، ومستودعات صواريخ ومدفعية ووقود وخدمات لوجستية.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مخازن تجميع الطائرات دون طيار، ومخازن للمسيرات البحرية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.
وفي مدينة بولتافا، تم استهداف مركز التدريب المشترك 179، حيث يتم تدريب المتخصصين في الحرب الإلكترونية ومشغلي المسيرات، بتوجيه من مدربين أجانب، للمشاركة في ضربات ضد أهداف مدنية على أراضي روسيا.
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
واستهدفت الهجمات التي شنها الطيران العملياتي والتكتيكي، والمسيرات، والمدفعية على مناطق تجمع الأفراد والمعدات العسكرية، ستة ألوية آلية، ودبابات، ولواءين هجومين جويين، وألوية غايغر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع عسكرية.
وأحبطت محاولات لتنفيذ هجمات وجلب احتياطيات من قبل القوات الأوكرانية، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، وتم استهداف ألوية الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين.
وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية 3280 عسكريًا، و9 دبابات، و112 مركبة قتالية مدرعة، و135 مركبة، و13 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك، 4 صواريخ من طراز "هيمارس"، و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 34 مدفعًا ميدانيًا، و12 محطة حرب إلكترونية مضادة للبطاريات. وتم صد ستة هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.
وخلال الأسبوع، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت 5 تشكيلات للمشاة، وألوية هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاع أرضيين، ولواء حرس وطني، ولواء تابع لكتيبة "آزوف". وتم صد 14 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3350 عسكريا، و3 دبابات، و10 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "M113"، و42 مركبة، و37 قطعة مدفعية ميدانية، 21 منها قدمتها الدول الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 محطة حرب إلكترونية، وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 45 مستودع ذخيرة ميداني.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين توضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات لسبعة ألوية مشاة ميكانيكية، ومسيرات، وثلاثة ألوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاع. وتم صد ستة هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4725 عسكريًا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و29 مركبة، و45 مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 مدفعية من إنتاج دول "الناتو". كما تم تدمير 11 محطة حرب إلكترونية، و20 مستودع ذخيرة ميداني.
ونتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدات كيروفو وبتيتشي، وسكوشنوي، وكارلوفكا، وزافيتنوي، وزورافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم القضاء على تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ومشاة، وهجوم جوي، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، ولواء دفاع عسكري. وتم صد 53 هجمة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى مدى أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا المحور نحو 3515 عسكريا، و4 دبابات، و14 آلية قتالية مدرعة، و32 قطعة مدفعية ميدانية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءين مشاة ميكانيكيين تابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع العسكري. وتم صد 10 هجمات مضادة للمجموعات المهاجمة.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 860 عسكريا، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و29 مركبة، و6 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك 3 قطع مدفعية ذاتية الدفع بولندية الصنع من عيار 155 ملم.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات من لواءين آليين للمشاة والهجوم الجبلي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع ساحلي، وثلاثة ألوية دفاع أرضي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 485 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و31 مركبة، و6 مدافع ميدانية، منها أربعة مدافع هاوتزر غربية الصنع عيار 155 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، واعترضت أيضًا سبعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و20 قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و54 صاروخًا من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وصواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 367 طائرة دون طيار. ودمر أسطول البحر الأسود 11 زورقًا أوكرانيًا مسيرا. وخلال أسبوع استسلم 41 جنديًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 642 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31.068 طائرة دون طيار، 578 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17.947 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1.446 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 14.158 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 25.735 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.