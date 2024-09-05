https://sarabic.ae/20240905/البنتاغون-تأثير-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-بعيدة-المدى-سيكون-ضئيلا-للغاية-1092439009.html
البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغاية
البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغاية
سبوتنيك عربي
قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، اليوم الخميس، إن التأثير على ساحة المعركة سيكون "ضئيلًا للغاية" إذا قدمت الولايات المتحدة أسلحة... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T20:02+0000
2024-09-05T20:02+0000
2024-09-05T20:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت سينغ، في مؤتمر صحفي: "حتى لو استخدمت أوكرانيا نظام "أتاكمز" ضد العدد القليل جدًا من المطارات (الروسية) التي لا تزال في النطاق، فقد رأينا الجيش الروسي يُبعد تلك المطارات للخلف. لذا مرة أخرى، سيكون التأثير ضئيلًا جدًا وقيمة استراتيجية ضئيلة للغاية".وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.سيناتور روسي: سنرى طياري الناتو "القدامى" في مقاتلات "إف-16" الأوكرانية التي سنسقطهاالبنتاغون: واشنطن قلقة من التصعيد الأوكراني لكنها ملتزمة بدعم كييف بأسلحة مختلفة
https://sarabic.ae/20240905/القوات-الروسية-تحرر-زافيتنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1092413769.html
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روسيا
البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغاية
قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، اليوم الخميس، إن التأثير على ساحة المعركة سيكون "ضئيلًا للغاية" إذا قدمت الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.
وأوضحت سينغ، في مؤتمر صحفي: "حتى لو استخدمت أوكرانيا نظام "أتاكمز" ضد العدد القليل جدًا من المطارات (الروسية) التي لا تزال في النطاق، فقد رأينا الجيش الروسي يُبعد تلك المطارات للخلف. لذا مرة أخرى، سيكون التأثير ضئيلًا جدًا وقيمة استراتيجية ضئيلة للغاية".
وأضافت أن المطارات الروسية التي تريد كييف ضربها بأسلحة بعيدة المدى أمريكية الصنع تبعد نحو 300 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وبالتالي خارج نطاق نظام أتاكمز.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.