https://sarabic.ae/20240812/الولايات-المتحدة-تناقش-سرا-مع-أوكرانيا-استخدام-صواريخ-أتاكمز-لضرب-روسيا-1091664886.html
الولايات المتحدة تناقش سرا مع أوكرانيا استخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب روسيا
الولايات المتحدة تناقش سرا مع أوكرانيا استخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة تناقش سرا مع أوكرانيا إمكانية استخدام صواريخ "أتاكمز" الطويلة المدى لضرب... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T19:01+0000
2024-08-12T19:01+0000
2024-08-12T19:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال باتيل، ردا على سؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان "لمنح الأوكرانيين الحرية" في استخدام نظام "أتاكمز" لمهاجمة أهداف عسكرية روسية: "لن أخوض في مناقشات دبلوماسية خاصة مع شركائنا الأوكرانيين".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240812/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسيتشنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091661059.html
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روسيا
الولايات المتحدة تناقش سرا مع أوكرانيا استخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب روسيا
ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة تناقش سرا مع أوكرانيا إمكانية استخدام صواريخ "أتاكمز" الطويلة المدى لضرب القواعد العسكرية الروسية.
وقال باتيل، ردا على سؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان "لمنح الأوكرانيين الحرية" في استخدام نظام "أتاكمز" لمهاجمة أهداف عسكرية روسية: "لن أخوض في مناقشات دبلوماسية خاصة مع شركائنا الأوكرانيين".
وفي الوقت نفسه، أوضح المسؤول الأمريكي، أن "موقف واشنطن من هذه القضية لم يتغير".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.