https://sarabic.ae/20240815/البنتاغون-واشنطن-قلقة-من-التصعيد-الأوكراني-لكنها-ملتزمة-بدعم-كييف-بأسلحة-مختلفة-1091793636.html

البنتاغون: واشنطن قلقة من التصعيد الأوكراني لكنها ملتزمة بدعم كييف بأسلحة مختلفة

البنتاغون: واشنطن قلقة من التصعيد الأوكراني لكنها ملتزمة بدعم كييف بأسلحة مختلفة

سبوتنيك عربي

أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الخميس، أن أمريكا تحتفظ بما أسمته "الحق في تزويد أوكرانيا بقدرات أسلحة مختلفة"، في ظل هجوم كييف على... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T20:13+0000

2024-08-15T20:13+0000

2024-08-15T20:13+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

وقالت سينغ للصحفيين ردا عما إذا كانت أوكرانيا طلبت أسلحة جديدة في ظل هجومها على كورسك: "يمكننا تعديل ومنح قدرات مختلفة بمرور الوقت ونحن نحتفظ بهذا الحق في مواصلة القيام بذلك".وقالت سينغ: "بالطبع نحن قلقون بشأن التصعيد، لمجرد أن روسيا لا ترد على شيء ما لا يعني أنها لا تستطيع أو لن تفعل ذلك في المستقبل".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240815/خبير-أمريكا-متورطة-بالهجوم-على-روسيا-وانتصار-بوتين-في-كورسك-سيشكل-الضربة-القاضية-للغرب--1091791885.html

https://sarabic.ae/20240815/مستشار-سابق-في-البنتاغون-القوات-الأوكرانية-اعتمدت-على-بيانات-أمريكية-في-هجوم-كورسك-1091793265.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا