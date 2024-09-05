https://sarabic.ae/20240905/القوات-الروسية-تحرر-زافيتنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1092413769.html

القوات الروسية تحرر زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T09:21+0000

2024-09-05T09:21+0000

2024-09-05T09:51+0000

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وبحسب وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي، وليبتسوفسكي تشكيلات لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 103 في مناطق مالي بروخودي وليبتسي، وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم ومستودع ذخيرة ميداني. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 14 و 116 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "M113"، و7سيارات، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر "L-119" عيار 105 ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدافع "M101" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية 30، 54، 93، 143، 144، ولواء الهجوم الجوي 46، واللواءين الهجوميين 10، 80 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ولواءي الدفاع 114 و116 في مناطق فيرخنيكامينسكوي، وبيريزدنوي، وتشاسوف يار، وستوبوتشكي، وبريدتشينو، وماكسيميليانوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 745 عسكريًا، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، و3 مدافع هاوتزر من عيار 105 ملم من طراز "L-119" مصنوعة في بريطانيا، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدفت القوات الروسية، القوى العاملة والمعدات التابعة للألوية الآلية 23 و24 و47 و100 و59 و142، واللواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دزيرجينسك، وكراسنورميسك، وشيربينوفكا، وغرودوفكا، وزورافكا، وميخائيلوفكا، وسيليدوفو، وميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 530 عسكريًا، ودبابتين، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كايسر" مصنوع في فرنسا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 61 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق فوديانوي، ودوبروفولي، وأوغليدار، ونوفوكرينكا، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريا، ودبابة، و7 مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

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