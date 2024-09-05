عربي
القوات الروسية تحرر زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
16:03 GMT
59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240905/القوات-الروسية-تحرر-زافيتنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1092413769.html
القوات الروسية تحرر زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T09:21+0000
2024-09-05T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2445eba94d686cdc457865239ca021de.jpg
وبحسب وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي، وليبتسوفسكي تشكيلات لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 103 في مناطق مالي بروخودي وليبتسي، وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم ومستودع ذخيرة ميداني. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 14 و 116 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "M113"، و7سيارات، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر "L-119" عيار 105 ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدافع "M101" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية 30، 54، 93، 143، 144، ولواء الهجوم الجوي 46، واللواءين الهجوميين 10، 80 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ولواءي الدفاع 114 و116 في مناطق فيرخنيكامينسكوي، وبيريزدنوي، وتشاسوف يار، وستوبوتشكي، وبريدتشينو، وماكسيميليانوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 745 عسكريًا، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، و3 مدافع هاوتزر من عيار 105 ملم من طراز "L-119" مصنوعة في بريطانيا، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدفت القوات الروسية، القوى العاملة والمعدات التابعة للألوية الآلية 23 و24 و47 و100 و59 و142، واللواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دزيرجينسك، وكراسنورميسك، وشيربينوفكا، وغرودوفكا، وزورافكا، وميخائيلوفكا، وسيليدوفو، وميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 530 عسكريًا، ودبابتين، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كايسر" مصنوع في فرنسا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 61 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق فوديانوي، ودوبروفولي، وأوغليدار، ونوفوكرينكا، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريا، ودبابة، و7 مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240905/مروحية-روسية-تقضي-على-عسكريين-أوكران-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1092409714.html
https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-بطائرة-مسيرة-انقضاضية-لانتسيت-1092389508.html
https://sarabic.ae/20240904/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-هدف-الضربات-الروسية-على-مركز-تدريبي-لقوات-كييف-في-بولتافا--1092388298.html
https://sarabic.ae/20240904/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مركبات-قتالية-مدرعة-وتحييد-نحو80-عسكريا-أوكرانيا-بمقاطعة-سومي-1092387608.html
https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تضرب-مركز-التدريب-المشترك-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-بولتافا-بصواريخ-عالية-الدقة--1092382027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147282e649b09dc1b370f287ab1c8270.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:21 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 05.09.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي، وليبتسوفسكي تشكيلات لواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 103 في مناطق مالي بروخودي وليبتسي، وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم ومستودع ذخيرة ميداني.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، وهزمت القوى العاملة ومعدات الألوية الهجومية الآلية 43 و44 و66 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الجوي 110 و117 واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق كوفشاروفكا، وبتروبافلوفكا، وغلوشكوفكا، وكروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
06:18 GMT
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 14 و 116 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "M113"، و7سيارات، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر "L-119" عيار 105 ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدافع "M101" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات "AN/TPQ-50"، و5 مستودعات ذخيرة ميدانية.
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية في مقاطعة سومي بطائرة مسيرة انقضاضية "لانتسيت"
أمس, 13:39 GMT
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية 30، 54، 93، 143، 144، ولواء الهجوم الجوي 46، واللواءين الهجوميين 10، 80 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ولواءي الدفاع 114 و116 في مناطق فيرخنيكامينسكوي، وبيريزدنوي، وتشاسوف يار، وستوبوتشكي، وبريدتشينو، وماكسيميليانوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 745 عسكريًا، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، و3 مدافع هاوتزر من عيار 105 ملم من طراز "L-119" مصنوعة في بريطانيا، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدة زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني يكشف هدف الضربات الروسية على مركز تدريبي لقوات كييف في بولتافا
أمس, 12:46 GMT
واستهدفت القوات الروسية، القوى العاملة والمعدات التابعة للألوية الآلية 23 و24 و47 و100 و59 و142، واللواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دزيرجينسك، وكراسنورميسك، وشيربينوفكا، وغرودوفكا، وزورافكا، وميخائيلوفكا، وسيليدوفو، وميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 53 و150، ولواء غايغر 71، ولواء الهجوم الجوي 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 14، و15 من الحرس الوطني، ولواء "ليوت" الهجومي التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وتحييد نحو80 عسكريا أوكرانيا بمقاطعة سومي
أمس, 11:49 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 530 عسكريًا، ودبابتين، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كايسر" مصنوع في فرنسا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 61 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق فوديانوي، ودوبروفولي، وأوغليدار، ونوفوكرينكا، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريا، ودبابة، و7 مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم.
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
أمس, 09:53 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار08:14 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT - سبوتنيك عربيكلمة الرئيس بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала