https://sarabic.ae/20240904/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-هدف-الضربات-الروسية-على-مركز-تدريبي-لقوات-كييف-في-بولتافا--1092388298.html
خبير عسكري بريطاني يكشف هدف الضربات الروسية على مركز تدريبي لقوات كييف في بولتافا
خبير عسكري بريطاني يكشف هدف الضربات الروسية على مركز تدريبي لقوات كييف في بولتافا
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل العسكري البريطاني سيمون ديغينز، أن روسيا ستحقق أهدافها نتيجة العملية العسكرية الخاصة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T12:46+0000
2024-09-04T12:46+0000
2024-09-04T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديغينز في مقابلة مع "سكاي نيوز": "يتحدث الناس عن هجوم أوكراني في عام 2025، لكنني لا أعتقد أنه سيحدث، وأعتقد أن روسيا... ستحقق ما أرادت تحقيقه، أي المناطق الشرقية وشبه جزيرة القرم".ووفقا له، فإن الضربات التي شنتها القوات الروسية على المعهد العسكري في بولتافا، كانت ردا على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، لكن الهجوم الذي شنته كييف بهدف صرف انتباه القوات المسلحة الروسية لم يكن ناجحا، لأن الجيش الروسي مستمر في التقدم.وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240904/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مركبات-قتالية-مدرعة-وتحييد-نحو80-عسكريا-أوكرانيا-بمقاطعة-سومي-1092387608.html
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روسيا
خبير عسكري بريطاني يكشف هدف الضربات الروسية على مركز تدريبي لقوات كييف في بولتافا
ذكر المحلل العسكري البريطاني سيمون ديغينز، أن روسيا ستحقق أهدافها نتيجة العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف ديغينز في مقابلة مع "سكاي نيوز": "يتحدث الناس عن هجوم أوكراني في عام 2025، لكنني لا أعتقد أنه سيحدث، وأعتقد أن روسيا... ستحقق ما أرادت تحقيقه، أي المناطق الشرقية وشبه جزيرة القرم".
وتابع: "وربما نوقفهم ونبدأ التفاوض على وقف إطلاق النار بحلول نهاية هذا العام، ثم نتحدث عن محادثات السلام".
ووفقا له، فإن الضربات التي شنتها القوات الروسية على المعهد العسكري في بولتافا، كانت ردا على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، لكن الهجوم الذي شنته كييف بهدف صرف انتباه القوات المسلحة الروسية لم يكن ناجحا، لأن الجيش الروسي مستمر في التقدم.
وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.