https://sarabic.ae/20240904/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مركبات-قتالية-مدرعة-وتحييد-نحو80-عسكريا-أوكرانيا-بمقاطعة-سومي-1092387608.html
الدفاع الروسية: تدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وتحييد نحو80 عسكريا أوكرانيا بمقاطعة سومي
الدفاع الروسية: تدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وتحييد نحو80 عسكريا أوكرانيا بمقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تحييد نحو... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T11:49+0000
2024-09-04T11:49+0000
2024-09-04T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة أنه "نتيجة للضربات الصاروخية الروسية تم تدمير7 مركبات شحن و4 مركبات قتالية مدرعة و9 مركبات مخصصة للطرق الوعرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد نحو 80 عسكريا أوكرانيا".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تتقدم-وتحرر-كارلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1092380628.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وتحييد نحو80 عسكريا أوكرانيا بمقاطعة سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تحييد نحو 80 عسكرياً في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان الوزارة أنه "نتيجة للضربات الصاروخية الروسية تم تدمير7 مركبات شحن و4 مركبات قتالية مدرعة و9 مركبات مخصصة للطرق الوعرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد نحو 80 عسكريا أوكرانيا".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات للمراقبة الموضوعية، سجلت ضربة صاروخية على تجمع معدات عسكرية وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة نوفييه باسي، على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة سومي مركز المقاطعة.
وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.