https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تتقدم-وتحرر-كارلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1092380628.html
القوات الروسية تتقدم وتحرر كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تتقدم وتحرر كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات روسية تابعة لقوات مجموعتي "المركز" و"الجنوب" حررتا بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:21+0000
2024-09-04T09:21+0000
2024-09-04T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a8dbc501a212b822c3c1fc907d1b8a3.jpg
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليومي أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة كاميشيفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت أفراد ومعدات تشكيلات اللوائيين الميكانيكيين 32 و100 ولواء الدفاع الفني 119 ولواء الحرس الوطني 15 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات شيربينوفكا ودزيرجينسك وأوكراينسك وديميتروف وسيليدوفا".وأوضحت الوزارة أنه "تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 53 الميكانيكي، ويغورسكي واللواء 71 واللواء 25 المحمول جواً التابعين للقوات الأوكرانية، واللواء البحري 37 ولواء الحرس الوطني 14 ولواء الهجوم "ليوت" من الشرطة الأوكرانية".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قامت باستهداف أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 37، ولواء الدفاع الساحلي 39، في مناطق بلدات بيريسلاف وتوكاريفكا وفيروفكا، في مقاطعة خيرسون الروسية، وتامارينو في مقاطعة نيكولاييف. وأضافت أن "خسائر القوات الأوكرانية، بلغت نحو 80 عسكريا، و3 سيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطة حرب إلكترونية".إعلام: الضربة الروسية على معهد بولتافا العسكري الأوكراني تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييفكما أفادت الدفاع الروسية، في بيانها، بأن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، حررت بلدة بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر فادحة بأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من لواء المشاة 58 الأوكراني ولواء الدفاع المحلي 117 وفي مناطق بلدات شاختريسكي ودوبروفلي بجمهورية دونيتسك الشعبية وبريتنوي في مقاطعة زابوروجيه، وكبّدت العدو خسائر بلغت أكثر من 150 عسكريا و5 سيارات، وصدت هجمة مضادة للعدو".
https://sarabic.ae/20240904/ضربة-صاروخية-روسية-قرب-سومي-تدمر-4-مدرعات-وتحيد-عددا-كبيرا-من-الجنود-الأوكرانيين-1092379296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cfb4b3f19c611bc0e511ac3be4b8dd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تتقدم وتحرر كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:21 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 04.09.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات روسية تابعة لقوات مجموعتي "المركز" و"الجنوب" حررتا بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتصدت لعشرات الهجمات العسكرية الأوكرانية وكبدت قواتها خسائر جسيمة في العتيد والعتاد.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليومي أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة كاميشيفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت أفراد ومعدات تشكيلات اللوائيين الميكانيكيين 32 و100 ولواء الدفاع الفني 119 ولواء الحرس الوطني 15 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات شيربينوفكا ودزيرجينسك وأوكراينسك وديميتروف وسيليدوفا".
وأوضحت الوزارة أنه "تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 53 الميكانيكي، ويغورسكي واللواء 71 واللواء 25 المحمول جواً التابعين للقوات الأوكرانية، واللواء البحري 37 ولواء الحرس الوطني 14 ولواء الهجوم "ليوت" من الشرطة الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة الروسية أن "خسائر العدو بلغت قرابة 480 عسكريا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، وسيارتين ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152ملم ومدفع "غفوزديكا" عيار100ملم ومدفع مضاد للدبابات طراز رابير".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قامت باستهداف أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 37، ولواء الدفاع الساحلي 39، في مناطق بلدات بيريسلاف وتوكاريفكا وفيروفكا، في مقاطعة خيرسون الروسية، وتامارينو في مقاطعة نيكولاييف.
وأضافت أن "خسائر القوات الأوكرانية، بلغت نحو 80 عسكريا، و3 سيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطة حرب إلكترونية".
كما أفادت الدفاع الروسية، في بيانها، بأن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، حررت بلدة بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر فادحة بأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من لواء المشاة 58 الأوكراني ولواء الدفاع المحلي 117 وفي مناطق بلدات شاختريسكي ودوبروفلي بجمهورية دونيتسك الشعبية وبريتنوي في مقاطعة زابوروجيه، وكبّدت العدو خسائر بلغت أكثر من 150 عسكريا و5 سيارات، وصدت هجمة مضادة للعدو".