https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-بطائرة-مسيرة-انقضاضية-لانتسيت-1092389508.html
القوات الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية في مقاطعة سومي بطائرة مسيرة انقضاضية "لانتسيت"
القوات الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية في مقاطعة سومي بطائرة مسيرة انقضاضية "لانتسيت"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير محطة رادار من طراز "مالاخيت -إم" أوكرانية عبر استهدافها بطائرة مسيرة انقضاضية من طراز "لانتسيت" في مقاطعة... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T13:39+0000
2024-09-04T13:39+0000
2024-09-04T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "اكتشفت وسائل الاستطلاع الجوي التابعة لإحدى وحدات مجموعة "سيفر" (الشمال) في منطقة ليسوباسدسكي في مقاطعة سومي موقع محطة رادار "مالاخيت - إم" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف رادار العدو".وأوضحت الوزارة أنه "تم تنفيذ السيطرة الموضوعية على تدمير رادار "مالاخيت -إم" الأوكراني بواسطة وسائل الاستطلاع الجوي في الوقت الفعلي".وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.القوات الروسية تتقدم وتحرر كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20240904/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-هدف-الضربات-الروسية-على-مركز-تدريبي-لقوات-كييف-في-بولتافا--1092388298.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية في مقاطعة سومي بطائرة مسيرة انقضاضية "لانتسيت"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير محطة رادار من طراز "مالاخيت -إم" أوكرانية عبر استهدافها بطائرة مسيرة انقضاضية من طراز "لانتسيت" في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "اكتشفت وسائل الاستطلاع الجوي التابعة لإحدى وحدات مجموعة "سيفر" (الشمال) في منطقة ليسوباسدسكي في مقاطعة سومي موقع محطة رادار "مالاخيت - إم" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف رادار العدو".
وأضافت الوزارة أنه تم تدمير الهدف بنجاح عبر استهدافه مباشرة بطائرة مسيرة انقضاضية من طراز "لانتسيت".
وأوضحت الوزارة أنه "تم تنفيذ السيطرة الموضوعية على تدمير رادار "مالاخيت -إم" الأوكراني بواسطة وسائل الاستطلاع الجوي في الوقت الفعلي".
وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.