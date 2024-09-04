https://sarabic.ae/20240904/القوات-الروسية-تضرب-مركز-التدريب-المشترك-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-بولتافا-بصواريخ-عالية-الدقة--1092382027.html
القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما بأسلة عالية الدقة استهدف فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:53+0000
2024-09-04T09:53+0000
2024-09-04T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية 179 في مدينة بولتافا".
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روسيا
القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
يتبع
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما بأسلة عالية الدقة استهدف فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية 179 في مدينة بولتافا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية 179 في مدينة بولتافا".
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن مركز التدريب المشتهدف يتم فيه "توجيه من المدربين الأجانب والمتخصصين في الاتصالات، تدريب كوادر الحرب الإلكترونية من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مشغلي الطائرات دون طيار، المشاركين في تنفيذ ضربات على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية".