https://sarabic.ae/20240905/مروحية-روسية-تقضي-على-عسكريين-أوكران-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1092409714.html
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مروحية روسية من طراز "مي 28 إم إن" استهدفت تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية وعدد من المركبات المدرعة في المنطقة... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T06:18+0000
2024-09-05T06:18+0000
2024-09-05T06:18+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شنت طائرة مروحية من طراز "مي 28 إم إن" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية غارة جوية على تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية والمركبات المدرعة التي ترافقها في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك".وتابعت الوزارة أنه وفقًا لتقارير المخابرات، تم تدمير الأفراد والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240904/أسير-أوكراني-لـسبوتنيك-كييف-خططت-لتفجير-قنبلة-عن-بعد-بمحطة-كورسك-النووية-الروسية-1092373788.html
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روسيا
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مروحية روسية من طراز "مي 28 إم إن" استهدفت تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية وعدد من المركبات المدرعة في المنطقة الحدودية مع مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شنت طائرة مروحية من طراز "مي 28 إم إن" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية غارة جوية على تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية والمركبات المدرعة التي ترافقها في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك".
وأضافت الوزارة في بيانها: "تم تنفيذ الضربة بصواريخ جوية ضد العدو المستكشف، وبعد استخدام أسلحة المروحية عاد الطاقم بسلام إلى القاعدة".
وتابعت الوزارة أنه وفقًا لتقارير المخابرات، تم تدمير الأفراد والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.