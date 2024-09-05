https://sarabic.ae/20240905/مروحية-روسية-تقضي-على-عسكريين-أوكران-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1092409714.html

مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك

مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مروحية روسية من طراز "مي 28 إم إن" استهدفت تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية وعدد من المركبات المدرعة في المنطقة... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T06:18+0000

2024-09-05T06:18+0000

2024-09-05T06:18+0000

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شنت طائرة مروحية من طراز "مي 28 إم إن" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية غارة جوية على تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية والمركبات المدرعة التي ترافقها في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك".وتابعت الوزارة أنه وفقًا لتقارير المخابرات، تم تدمير الأفراد والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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