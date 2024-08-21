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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/نائب-أوكراني-الهجوم-على-كورسك-تحول-إلى-فخ-لزيلينسكي-1091966559.html
نائب أوكراني: الهجوم على كورسك تحول إلى فخ لزيلينسكي
نائب أوكراني: الهجوم على كورسك تحول إلى فخ لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي قاد نفسه إلى الفخ من خلال عملية الهجوم على كورسك. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T13:38+0000
2024-08-21T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال دوبينسكي عبر "تلغرام": "وجد فلاديمير (زيلينسكي) نفسه رهينة الخطة التشغيلية... من الضروري تقليل عمر التعبئة، ولكن يجب تبرير ذلك بعدم الكفاءة".ووفقا لدوبينسكي، فإن خيارات زيلينسكي للمناورة أصبحت أقل فأقل، والمخاطر الناجمة عن قراراته المتهورة آخذة في التزايد.وفي وقت سابق، أعرب أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، رومان كوستينكو، عن رأي مفاده أن سن التجنيد في أوكرانيا يجب أن يتراوح بين 20 و50 عامًا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240821/لحظة-أسر-18-جنديا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كروسك-الروسية-فيديو-1091957752.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

نائب أوكراني: الهجوم على كورسك تحول إلى فخ لزيلينسكي

13:38 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي قاد نفسه إلى الفخ من خلال عملية الهجوم على كورسك.
وقال دوبينسكي عبر "تلغرام": "وجد فلاديمير (زيلينسكي) نفسه رهينة الخطة التشغيلية... من الضروري تقليل عمر التعبئة، ولكن يجب تبرير ذلك بعدم الكفاءة".

وبحسب السياسي، فإن رئيس نظام كييف يأمل في استخدام التصعيد في كورسك كسبب لخفض سن التعبئة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن فشل القوات المسلحة الأوكرانية وضع زيلينسكي في موقف صعب.

ووفقا لدوبينسكي، فإن خيارات زيلينسكي للمناورة أصبحت أقل فأقل، والمخاطر الناجمة عن قراراته المتهورة آخذة في التزايد.
أسر 18 جنديا اوكرانيا في مقاطعة كروسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة أسر 18 جنديا أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
11:06 GMT
وفي وقت سابق، أعرب أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، رومان كوستينكو، عن رأي مفاده أن سن التجنيد في أوكرانيا يجب أن يتراوح بين 20 و50 عامًا.

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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