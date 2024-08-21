https://sarabic.ae/20240821/نائب-أوكراني-الهجوم-على-كورسك-تحول-إلى-فخ-لزيلينسكي-1091966559.html
نائب أوكراني: الهجوم على كورسك تحول إلى فخ لزيلينسكي
نائب أوكراني: الهجوم على كورسك تحول إلى فخ لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي قاد نفسه إلى الفخ من خلال عملية الهجوم على كورسك. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T13:38+0000
2024-08-21T13:38+0000
2024-08-21T13:38+0000
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وقال دوبينسكي عبر "تلغرام": "وجد فلاديمير (زيلينسكي) نفسه رهينة الخطة التشغيلية... من الضروري تقليل عمر التعبئة، ولكن يجب تبرير ذلك بعدم الكفاءة".ووفقا لدوبينسكي، فإن خيارات زيلينسكي للمناورة أصبحت أقل فأقل، والمخاطر الناجمة عن قراراته المتهورة آخذة في التزايد.وفي وقت سابق، أعرب أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، رومان كوستينكو، عن رأي مفاده أن سن التجنيد في أوكرانيا يجب أن يتراوح بين 20 و50 عامًا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240821/لحظة-أسر-18-جنديا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كروسك-الروسية-فيديو-1091957752.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
نائب أوكراني: الهجوم على كورسك تحول إلى فخ لزيلينسكي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي قاد نفسه إلى الفخ من خلال عملية الهجوم على كورسك.
وقال دوبينسكي عبر "تلغرام": "وجد فلاديمير (زيلينسكي) نفسه رهينة الخطة التشغيلية... من الضروري تقليل عمر التعبئة، ولكن يجب تبرير ذلك بعدم الكفاءة".
وبحسب السياسي، فإن رئيس نظام كييف يأمل في استخدام التصعيد في كورسك كسبب لخفض سن التعبئة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن فشل القوات المسلحة الأوكرانية وضع زيلينسكي في موقف صعب.
ووفقا لدوبينسكي، فإن خيارات زيلينسكي للمناورة أصبحت أقل فأقل، والمخاطر الناجمة عن قراراته المتهورة آخذة في التزايد.
وفي وقت سابق، أعرب أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، رومان كوستينكو، عن رأي مفاده أن سن التجنيد في أوكرانيا يجب أن يتراوح بين 20 و50 عامًا.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو،
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.