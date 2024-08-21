https://sarabic.ae/20240821/لحظة-أسر-18-جنديا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كروسك-الروسية-فيديو-1091957752.html

لحظة أسر 18 جنديا أوكرانيا في مقاطعة كروسك الروسية... فيديو

لحظة أسر 18 جنديا أوكرانيا في مقاطعة كروسك الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الروسية أن مشاة البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود، أسرت ما يقرب من 20 جنديا أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T11:06+0000

2024-08-21T11:06+0000

2024-08-21T11:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091957560_0:0:924:519_1920x0_80_0_0_5bd76ffd06a5e8c50347d727688dac7e.png

ويظهر الفيديو، الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، قيام قوات مشاة البحرية التابعة للواء 810 من أسطول البحر الأسود الروسي بأسر مجموعة تخريبية عسكرية أوكرانية، مكونة من 18 جنديًا تابعين للواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل رقم 22، بالقرب من بلدة سبالنويه في مقاطعة كورسك.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، ابتداء من 20 أغسطس، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4130 عسكريًا و58 دبابة.وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد شنت هجومًا إرهابيًا، في 6 آب/ أغسطس الجاري، على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إضافة إلى الهجمات الدورية، التي تتعرض لها المناطق الحدودية الأخرى مع أوكرانيا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن ماحدث في كورسك، أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، وقال إن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.وفي الآونة الأخيرة، فُرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك الروسية، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء 20 آب/ أغسطس الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 4100 عسكري و58 دبابة و27 مركبة قتال مشاة و50 ناقلة جند مدرعة و299 مركبة قتالية مدرعة و131 سيارة و27 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات.خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20240820/نائب-روسي-القوات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-ستواجه-مصير-الفاشيين-الألمان-1091928206.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم