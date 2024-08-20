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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/نائب-روسي-القوات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-ستواجه-مصير-الفاشيين-الألمان-1091928206.html
نائب روسي: القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية ستواجه مصير الفاشيين الألمان
نائب روسي: القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية ستواجه مصير الفاشيين الألمان
سبوتنيك عربي
أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول تكرار مناورة هتلر في مقاطعة كورسك، لكن القوات الأوكرانية ستواجه... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T12:35+0000
2024-08-20T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يحاول زيلينسكي تكرار مناورة هتلر بغطرسة - حرب كورسك الخاطفة الفاشلة للغزاة الفاشيين عام 1943".ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية ستواجه مصير الفاشيين الألمان.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن الغرض من غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو إنشاء نوع من "المنطقة العازلة".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240820/القوات-الروسية-تحيد-350-جنديا-أوكرانيا-في-كورسك-خلال-24-ساعة----1091923274.html
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روسيا, العالم

نائب روسي: القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية ستواجه مصير الفاشيين الألمان

12:35 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول تكرار مناورة هتلر في مقاطعة كورسك، لكن القوات الأوكرانية ستواجه مصير الفاشيين الألمان.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يحاول زيلينسكي تكرار مناورة هتلر بغطرسة - حرب كورسك الخاطفة الفاشلة للغزاة الفاشيين عام 1943".

وأضاف: "اليوم، أصبح اتجاه كورسك بركانًا ملتهبًا وضيقًا، ولن يكون هناك مخرج عودة للقوات المسلحة الأوكرانية، لتكون المثوى الناري الأخير للمعتدي".

ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية ستواجه مصير الفاشيين الألمان.
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة
11:15 GMT
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن الغرض من غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو إنشاء نوع من "المنطقة العازلة".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.

وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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