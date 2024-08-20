https://sarabic.ae/20240820/القوات-الروسية-تحيد-350-جنديا-أوكرانيا-في-كورسك-خلال-24-ساعة----1091923274.html

القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة

القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 350 مسلحا أوكرانيا، و25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، في يوم واحد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T11:15+0000

2024-08-20T11:15+0000

2024-08-20T11:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، و25 مركبة مدرعة، بما في ذلك 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات، وقذيفتي هاون، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية المحمولة جوا 22 و 115 و 80 و 82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيكتوروفكا، كوسيتسا، ليوبيموفكا، بليخوفو، تولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240820/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تدمر-لواءيين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه--1091918729.html

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