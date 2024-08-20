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صدى الحياة
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/القوات-الروسية-تحيد-350-جنديا-أوكرانيا-في-كورسك-خلال-24-ساعة----1091923274.html
القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة
القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 350 مسلحا أوكرانيا، و25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، في يوم واحد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T11:15+0000
2024-08-20T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، و25 مركبة مدرعة، بما في ذلك 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات، وقذيفتي هاون، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية المحمولة جوا 22 و 115 و 80 و 82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيكتوروفكا، كوسيتسا، ليوبيموفكا، بليخوفو، تولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240820/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تدمر-لواءيين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه--1091918729.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة

11:15 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 11:35 GMT 20.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 350 مسلحا أوكرانيا، و25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، في يوم واحد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، و25 مركبة مدرعة، بما في ذلك 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات، وقذيفتي هاون، ومحطة حرب إلكترونية".

نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في مقاطعة سومي، استهدفت مناطق تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أليكساندريا، بيلوبول، فولنايا سلوبودا، فوروجبا، لوكنيا، موغريتسا وخوتن.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تجمع قوات "دنيبر" الروسية تدمر لواءيين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
10:22 GMT
وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية المحمولة جوا 22 و 115 و 80 و 82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيكتوروفكا، كوسيتسا، ليوبيموفكا، بليخوفو، تولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا.

أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، محاولات مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وكورينيفو وكريميانوي وكانابيلكا الروسية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.

وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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