https://sarabic.ae/20240820/القوات-الروسية-تحيد-350-جنديا-أوكرانيا-في-كورسك-خلال-24-ساعة----1091923274.html
القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة
القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 350 مسلحا أوكرانيا، و25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، في يوم واحد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T11:15+0000
2024-08-20T11:15+0000
2024-08-20T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، و25 مركبة مدرعة، بما في ذلك 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات، وقذيفتي هاون، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية المحمولة جوا 22 و 115 و 80 و 82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيكتوروفكا، كوسيتسا، ليوبيموفكا، بليخوفو، تولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240820/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تدمر-لواءيين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه--1091918729.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحيد 350 جنديا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة
11:15 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 11:35 GMT 20.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 350 مسلحا أوكرانيا، و25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، في يوم واحد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، و25 مركبة مدرعة، بما في ذلك 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 8 مركبات، وقذيفتي هاون، ومحطة حرب إلكترونية".
نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في مقاطعة سومي، استهدفت مناطق تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أليكساندريا، بيلوبول، فولنايا سلوبودا، فوروجبا، لوكنيا، موغريتسا وخوتن.
وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية المحمولة جوا 22 و 115 و 80 و 82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيكتوروفكا، كوسيتسا، ليوبيموفكا، بليخوفو، تولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا.
أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، محاولات مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وكورينيفو وكريميانوي وكانابيلكا الروسية.
ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابتان، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.