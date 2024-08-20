https://sarabic.ae/20240820/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تدمر-لواءيين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه--1091918729.html

تجمع قوات "دنيبر" الروسية تدمر لواءيين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

تجمع قوات "دنيبر" الروسية تدمر لواءيين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت معدات وتجمعات القوى البشرية للقوات الأوكرانية، على عدة محاور في... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T10:22+0000

2024-08-20T10:22+0000

2024-08-20T10:52+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات للواءين الميكانيكيين 31 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا، وبياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، ومدفعًا من طراز "دي-20" عيار 152 ملم.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وعشرة صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و31 طائرة دون طيار، 5 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، و11 مركبة، ومدفعين هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم "دي-30" ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 23، واللواء 79 المحمول جوا، واللواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كاترينيفكا، وكونستانتينوفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "M777" ومدفع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إم 198" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا 2 سي 3"عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم، ومركبة "غفوزديكا 2 سي 1"، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "دي-20"عيار 152 ملم، ومنصة لإطلاق صواريخ "غراد" عيار 122 ملم، ومركبة لإطلاق الصواريخ "راك سا-12" كرواتية الصنع، ومدافع هاوتزر "إم-119" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحةأنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا