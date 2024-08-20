تجمع قوات "دنيبر" الروسية تدمر لواءيين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تدمر-لواءيين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه--1091918729.html
تجمع قوات "دنيبر" الروسية تدمر لواءيين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
تجمع قوات "دنيبر" الروسية تدمر لواءيين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت معدات وتجمعات القوى البشرية للقوات الأوكرانية، على عدة محاور في... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T10:22+0000
2024-08-20T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195136_0:91:3071:1818_1920x0_80_0_0_69473e70f5dddd96cb29db3f2c4937bf.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات للواءين الميكانيكيين 31 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا، وبياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، ومدفعًا من طراز "دي-20" عيار 152 ملم.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وعشرة صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و31 طائرة دون طيار، 5 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، و11 مركبة، ومدفعين هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم "دي-30" ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 23، واللواء 79 المحمول جوا، واللواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كاترينيفكا، وكونستانتينوفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "M777" ومدفع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إم 198" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا 2 سي 3"عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم، ومركبة "غفوزديكا 2 سي 1"، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "دي-20"عيار 152 ملم، ومنصة لإطلاق صواريخ "غراد" عيار 122 ملم، ومركبة لإطلاق الصواريخ "راك سا-12" كرواتية الصنع، ومدافع هاوتزر "إم-119" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحةأنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفغورودسكويي-في-جمهورية-دونيتسك-1091918318.html
https://sarabic.ae/20240820/مقاتلات-روسية-تدمر-مركز-تحكم-لقيادة-أركان-اللواء-47-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي--1091916232.html
https://sarabic.ae/20240819/مشاهد-لـسو-34-الروسية-وهي-تدمر-منظومة-صواريخ-أوكرانية-من-طراز-إس-300-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو--1091901735.html
https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تحرر-محطة-سكك-الحديد-فييمكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_805b49426502f8d9b24aaffd8320f3a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

تجمع قوات "دنيبر" الروسية تدمر لواءيين أوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

10:22 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 10:52 GMT 20.08.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت معدات وتجمعات القوى البشرية للقوات الأوكرانية، على عدة محاور في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات للواءين الميكانيكيين 31 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا، وبياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، ومدفعًا من طراز "دي-20" عيار 152 ملم.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك
10:16 GMT
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وعشرة صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و31 طائرة دون طيار، 5 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات اللواءيين الميكانيكيين 115 و116، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبانكي في مقاطعة خاركوف، وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

الأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
09:34 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، و11 مركبة، ومدفعين هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم "دي-30" ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 23، واللواء 79 المحمول جوا، واللواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كاترينيفكا، وكونستانتينوفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"سو-34" الروسية وهي تدمر منظومة صواريخ أوكرانية من طراز "إس-300" في مقاطعة خاركوف... فيديو
أمس, 16:01 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "M777" ومدفع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إم 198" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا 2 سي 3"عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم، ومركبة "غفوزديكا 2 سي 1"، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "دي-20"عيار 152 ملم، ومنصة لإطلاق صواريخ "غراد" عيار 122 ملم، ومركبة لإطلاق الصواريخ "راك سا-12" كرواتية الصنع، ومدافع هاوتزر "إم-119" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 639 طائرة، 282 طائرة هليكوبتر، 30192 طائرة دون طيار، 575 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17345 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1415 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 13444 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24945 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMT - سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية05:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала