https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تسقط-عددا-كبيرا-من-الصواريخ-الأمريكية-1091887337.html
القوات الروسية تسقط عددا كبيرا من الصواريخ الأمريكية
القوات الروسية تسقط عددا كبيرا من الصواريخ الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت عددا كبيرا من الصواريخ الأمريكية والمسيرات الأوكرانية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:34+0000
2024-08-19T10:34+0000
2024-08-19T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و26 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و49 طائرة دون طيار".وتابع البيان: "استهدفت فوات "دنيبر" الروسية القوات الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه وتياغينكا في مقاطعة خيرسون".وبحسب البيان فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 75 عسكريًا وخمس مركبات ومدافع، وتم تدمير مستودع الذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240819/لانتسيت-روسية-تضرب-مدرعة-هندسية-أوكرانية-ضخمة-على-حدود-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091879848.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط عددا كبيرا من الصواريخ الأمريكية
10:34 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 19.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت عددا كبيرا من الصواريخ الأمريكية والمسيرات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و26 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و49 طائرة دون طيار".
وأضافت: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 147 منطقة".
وتابع البيان: "استهدفت فوات "دنيبر" الروسية القوات الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه وتياغينكا في مقاطعة خيرسون".
وبحسب البيان فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 75 عسكريًا وخمس مركبات ومدافع، وتم تدمير مستودع الذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.