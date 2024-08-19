https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تحرر-محطة-سكك-الحديد-فييمكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887029.html
القوات الروسية تحرر محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:20+0000
2024-08-19T10:20+0000
2024-08-19T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_37dfdbb2e53b3bf92fe7027b1cb194a6.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، باستهداف تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الميكانيكي 43، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ومفرزة الحدود 15 في مناطق ستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتي قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومركبة قتالية "إم إل أر إس بي إم-21". بالإضافة إلى تدمير مستودع للطائرات دون طيار.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 43 و63 و67 و69 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق غلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 117.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، وحررت محطة سكة حديد فييمكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات الآلوية الآلية 24، 72، 27، ولواء الهجوم الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 116 في مناطق كونستانتينوفكا، وتشاسوف يار، وإليزافيتوفكا، وكوتشيروف يار، ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديوالدفاع الروسية: تدمير 3 طائرات مروحية وقاذفة من طراز "سو-24" للقوات الجوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240819/الجيش-الروسي-يحرر-أكبر-بلدات-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887265.html
https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تسقط-عددا-كبيرا-من-الصواريخ-الأمريكية-1091887337.html
https://sarabic.ae/20240819/مقاتلة-سو-34-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1091883761.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_d3bab7a51dc27004415af960a7394265.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:20 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 19.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، باستهداف تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الميكانيكي 43، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ومفرزة الحدود 15 في مناطق ستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتي قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم،
ومركبة قتالية "إم إل أر إس بي إم-21". بالإضافة إلى تدمير مستودع للطائرات دون طيار.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 43 و63 و67 و69 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق غلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف،
ونيفسكوي، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 117.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 535 عسكريًا، ودبابتين، وثلاث مركبات مشاة قتالية، و7 مركبات قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، و5 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 198"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، كما تم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، وحررت محطة سكة حديد فييمكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية
، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات الآلوية الآلية 24، 72، 27، ولواء الهجوم الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 116 في مناطق كونستانتينوفكا، وتشاسوف يار، وإليزافيتوفكا، وكوتشيروف يار، ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 570 عسكريًا، و6 مركبات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "كراب" مصنوعة في بولندا، ومدافع هاوتزر "M777" و"M198" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعان هاوتزر عيار 155 ملم "إف إتش-70" مصنوعان في بريطانيا ، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.