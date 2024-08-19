https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تحرر-محطة-سكك-الحديد-فييمكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887029.html

القوات الروسية تحرر محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T10:20+0000

2024-08-19T10:20+0000

2024-08-19T10:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_37dfdbb2e53b3bf92fe7027b1cb194a6.jpg

وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، باستهداف تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الميكانيكي 43، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ومفرزة الحدود 15 في مناطق ستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتي قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومركبة قتالية "إم إل أر إس بي إم-21". بالإضافة إلى تدمير مستودع للطائرات دون طيار.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 43 و63 و67 و69 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق غلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 117.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، وحررت محطة سكة حديد فييمكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات الآلوية الآلية 24، 72، 27، ولواء الهجوم الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 116 في مناطق كونستانتينوفكا، وتشاسوف يار، وإليزافيتوفكا، وكوتشيروف يار، ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديوالدفاع الروسية: تدمير 3 طائرات مروحية وقاذفة من طراز "سو-24" للقوات الجوية الأوكرانية

https://sarabic.ae/20240819/الجيش-الروسي-يحرر-أكبر-بلدات-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887265.html

https://sarabic.ae/20240819/القوات-الروسية-تسقط-عددا-كبيرا-من-الصواريخ-الأمريكية-1091887337.html

https://sarabic.ae/20240819/مقاتلة-سو-34-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1091883761.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري