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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-واسع-النطاق-على-أنظمة-الاتصالات-التابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1091798553.html
الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، شنت هجومًا واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T07:48+0000
2024-08-16T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وكتب سالدو في منشور له عبر قناته على "تلغرام": "شن مقاتلو وحدات مجموعة "دنيبر" الروسية، هجوما واسع النطاق على أنظمة اتصالات العدو على الضفة اليمنى لمقاطعة خيرسون".ووفقًا لسالدو، كان الهجوم على وجه الخصوص، في اتجاه كاخوفسكي، إذ قام مشغلو الطائرات المسيرة من لواء القطب الشمالي الروسي، بتسيير العديد من المسيرات من طراز "إف بي في" واستخدامها لتدمير العديد من الهوائيات وأجهزة إعادة الإرسال، التي يستخدمها العدو للتحكم في طائراته المسيرة.ووفقا له، تم استخدام المنشآت المدمرة من قبل المسلحين الأوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة، حيث أرهبوا المدنيين على الضفة اليسرى. وشدد سالدو بالقول: "جنودنا يتوقعون أنه بعد الضربات ستنخفض شدة الهجمات الجوية للعدو".ويُذكر أن منطقة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022.حاليًا، يقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديوالقوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
https://sarabic.ae/20240806/إحباط-محاولة-إنزال-للقوات-الأوكرانية-على-لسان-تندروفسكايا-البحري-في-مقاطعة-خيرسون--1091477799.html
https://sarabic.ae/20240808/رصد-مقاتلات-إف-16-على-محور-خيرسون--1091540190.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

07:48 GMT 16.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، شنت هجومًا واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المتموضعة في مدينة خيرسون على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك تدمير هوائيات "ستارلينك" الفضائية.
وكتب سالدو في منشور له عبر قناته على "تلغرام": "شن مقاتلو وحدات مجموعة "دنيبر" الروسية، هجوما واسع النطاق على أنظمة اتصالات العدو على الضفة اليمنى لمقاطعة خيرسون".
ووفقًا لسالدو، كان الهجوم على وجه الخصوص، في اتجاه كاخوفسكي، إذ قام مشغلو الطائرات المسيرة من لواء القطب الشمالي الروسي، بتسيير العديد من المسيرات من طراز "إف بي في" واستخدامها لتدمير العديد من الهوائيات وأجهزة إعادة الإرسال، التي يستخدمها العدو للتحكم في طائراته المسيرة.
زوارق حربية روسية سريعة طراز باترول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون
6 أغسطس, 13:23 GMT

وأضاف سالدو: "بدورهم، قضى مظليو أوليانوفسك، باستخدام الطائرات المسيرة، على عدد كبير من هوائيات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، وذلك على الضفة اليمنى لنهر دنيبر،حيث كان العدو يخفيها في منازل متداعية، لكنهم لم يتمكنوا من الاختباء من أعين ضباط الاستطلاع الجوي الروسي الساهرة".

ووفقا له، تم استخدام المنشآت المدمرة من قبل المسلحين الأوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة، حيث أرهبوا المدنيين على الضفة اليسرى. وشدد سالدو بالقول: "جنودنا يتوقعون أنه بعد الضربات ستنخفض شدة الهجمات الجوية للعدو".
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون
8 أغسطس, 12:10 GMT
ويُذكر أن منطقة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022.
حاليًا، يقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو
القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
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