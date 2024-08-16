https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-واسع-النطاق-على-أنظمة-الاتصالات-التابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1091798553.html

الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، شنت هجومًا واسع النطاق على أنظمة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T07:48+0000

2024-08-16T07:48+0000

2024-08-16T07:48+0000

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وكتب سالدو في منشور له عبر قناته على "تلغرام": "شن مقاتلو وحدات مجموعة "دنيبر" الروسية، هجوما واسع النطاق على أنظمة اتصالات العدو على الضفة اليمنى لمقاطعة خيرسون".ووفقًا لسالدو، كان الهجوم على وجه الخصوص، في اتجاه كاخوفسكي، إذ قام مشغلو الطائرات المسيرة من لواء القطب الشمالي الروسي، بتسيير العديد من المسيرات من طراز "إف بي في" واستخدامها لتدمير العديد من الهوائيات وأجهزة إعادة الإرسال، التي يستخدمها العدو للتحكم في طائراته المسيرة.ووفقا له، تم استخدام المنشآت المدمرة من قبل المسلحين الأوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة، حيث أرهبوا المدنيين على الضفة اليسرى. وشدد سالدو بالقول: "جنودنا يتوقعون أنه بعد الضربات ستنخفض شدة الهجمات الجوية للعدو".ويُذكر أن منطقة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022.حاليًا، يقع 75% من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديوالقوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري