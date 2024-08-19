https://sarabic.ae/20240819/الجيش-الروسي-يحرر-أكبر-بلدات-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887265.html
الجيش الروسي يحرر أكبر بلدات دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر أكبر بلدات دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي حرر أرتيوموفو، إحدى البلدات الكبيرة في دزيرجينسك ، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:34+0000
2024-08-19T10:34+0000
2024-08-19T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات "المركزية"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير إحدى البلدات الكبيرة في دزيرجينسك، وهي أرتيوموفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 495 عسكريًا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وأربع سيارات، وعدد من المدافع".وأشارت الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 90 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدافع ميدانية وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240819/الجيش-الروسي-يحرر-أكبر-بلدات-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887265.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر أكبر بلدات دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:34 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 19.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي حرر أرتيوموفو، إحدى البلدات الكبيرة في دزيرجينسك ، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات "المركزية"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير إحدى البلدات الكبيرة في دزيرجينسك، وهي أرتيوموفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "استهدفت القوات الروسية، التشكيلات الأوكرانية في مناطق روزوفكا ودروزبا ونوفغورودسكوي وبتيتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم صد ثماني هجمات مضادة أوكرانية".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 495 عسكريًا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وأربع سيارات، وعدد من المدافع".
وتابع البيان: "استهدفت قوات "الشرق" الروسية، أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوغليدار، وبريتشيستوفكا، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة دولينكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأشارت الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 90 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدافع ميدانية وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.