https://sarabic.ae/20240819/الجيش-الروسي-يحرر-أكبر-بلدات-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887265.html

الجيش الروسي يحرر أكبر بلدات دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر أكبر بلدات دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي حرر أرتيوموفو، إحدى البلدات الكبيرة في دزيرجينسك ، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T10:34+0000

2024-08-19T10:34+0000

2024-08-19T10:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات "المركزية"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير إحدى البلدات الكبيرة في دزيرجينسك، وهي أرتيوموفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 495 عسكريًا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وأربع سيارات، وعدد من المدافع".وأشارت الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 90 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدافع ميدانية وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240819/الجيش-الروسي-يحرر-أكبر-بلدات-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091887265.html

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