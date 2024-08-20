الجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك
10:16 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 10:35 GMT 20.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات مجموعة القوات "المركز"، بتحرير واحدة من أكبر البلدات في تجمع توريتسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجيًا في نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية"
وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 585 عسكريًا وثلاث دبابات ومركبتين، وعدد من المدافع".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريتشيستوفكا وشاختيرسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 عسكري ودبابة وثلاث مركبات ومدافع ميدانية".
وأشار البيان إلى أن "في زولوتشيف في مقاطعة خاركوف وموغريتا ولوغوفكا في مقاطعة سومي، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 عسكريين، ودبابة، وست مركبات، وعدد من المدافع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.