https://sarabic.ae/20240817/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-آلاف-العسكريين-الأوكرانيين-على-جبهات-قتال-مختلفة-1091842539.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين على جبهات قتال مختلفة

الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين على جبهات قتال مختلفة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد 2010 عسكريين أوكرانيين بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T11:02+0000

2024-08-17T11:02+0000

2024-08-17T11:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118843_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cb5d71773fe91e981de8510e1fc583f.jpg

وذكرت الدفاع الروسية، في بيانها المنشور عبر منصة "تلغرام"، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" حيّدت 150 عسكريا أوكرانيا، بينما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وصدت هجومين مضادين أوكرانيين، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 580 عسكريا".وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 680 جنديا"، مشيرة إلى أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، صدت هجوما أوكرانيا مضادا وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 420 عسكريا".كما أعلنت الدفاع الروسية أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت زورقين مسيرين تابعين للبحرية الأوكرانية، كما تم تدمير قاذفة من طراز "سو-24" وطائرتين مروحيتين من طراز "مي-8" ومروحية من طراز "مي-17" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".ونوّهت الدفاع الروسية بأنه "تم إسقاط قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" الفرنسية الصنع، و10 صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، و35 طائرة أوكرانية مسيرة، في إطار العملية العسكرية الخاصة".الإدارة العسكرية في خاركوف: كييف تخطط لمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيهوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240817/قائد-قوات-أخمات-الروسية-لـسبوتنيك-الأوكرانيون-بدأوا-بالاستسلام-بشكل-متزايد-في-مقاطعة-كورسك-1091842143.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا