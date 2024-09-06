https://sarabic.ae/20240906/الجيش-الروسي-يدمر-مدفع-قيصر-الفرنسي-بطائرة-مسيرة-في-دونيتسك-1092443238.html

الجيش الروسي يدمر مدفع "قيصر" الفرنسي بطائرة مسيرة في دونيتسك

الجيش الروسي يدمر مدفع "قيصر" الفرنسي بطائرة مسيرة في دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مدفعا فرنسيًا ذاتي الدفع من طراز "قيصر" في جمهورية دونيتسك. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T07:37+0000

2024-09-06T07:37+0000

2024-09-06T07:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت الدفاع الروسية في بيانها أنه نتيجة لأنشطة الاستطلاع المستمرة، اكتشفت وحدات تابعة لقوات الجنوب من خلال الاستطلاع موقع إطلاق نار لمدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم فرنسي الصنع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة تسوكورينو، على بعد 5 كيلومترات جنوب بلدة سيليدوفو في الجزء المحتل مؤقتًا من جمهورية دونيتسك الشعبية". وأظهرت اللقطات إصابة الطائرة المسيرة للمدفع الفرنسي بضربة مباشرة. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240906/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-تجمعات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092442522.html

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