https://sarabic.ae/20240906/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-تجمعات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092442522.html

مقاتلة روسية من طراز "سو 34" تستهدف تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك

مقاتلة روسية من طراز "سو 34" تستهدف تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة من طراز "سو 34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية شنت غارات على أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة... 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T06:04+0000

2024-09-06T06:04+0000

2024-09-06T06:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو 34" التابعة لقوات الجوفضائية استهدفت تجمعا للأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك"، مشيرة إلى أن الضربة نفذت على أهداف استطلاعية بقنابل جوية موجهة تساعد على ضرب معدات العدو والقوى العاملة بدقة من مسافة آمنة. وقالت الوزارة أنه بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت، عادت مقاتلة من طراز "سو 34" بسلام إلى قاعدتها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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