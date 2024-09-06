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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240906/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-تجمعات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092442522.html
مقاتلة روسية من طراز "سو 34" تستهدف تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
مقاتلة روسية من طراز "سو 34" تستهدف تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة من طراز "سو 34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية شنت غارات على أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T06:04+0000
2024-09-06T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو 34" التابعة لقوات الجوفضائية استهدفت تجمعا للأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك"، مشيرة إلى أن الضربة نفذت على أهداف استطلاعية بقنابل جوية موجهة تساعد على ضرب معدات العدو والقوى العاملة بدقة من مسافة آمنة. وقالت الوزارة أنه بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت، عادت مقاتلة من طراز "سو 34" بسلام إلى قاعدتها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240905/مروحية-روسية-تقضي-على-عسكريين-أوكران-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1092409714.html
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روسيا

مقاتلة روسية من طراز "سو 34" تستهدف تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك

06:04 GMT 06.09.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة من طراز "سو 34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية شنت غارات على أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو 34" التابعة لقوات الجوفضائية استهدفت تجمعا للأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك"، مشيرة إلى أن الضربة نفذت على أهداف استطلاعية بقنابل جوية موجهة تساعد على ضرب معدات العدو والقوى العاملة بدقة من مسافة آمنة.
وقالت الوزارة أنه بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت، عادت مقاتلة من طراز "سو 34" بسلام إلى قاعدتها.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
أمس, 06:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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