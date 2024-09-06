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11:31 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
12:03 GMT
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240906/القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-لإنتاج-المسيرات-في-بافلوغراد-1092444777.html
القوات الروسية تدمر مصنعا لإنتاج المسيرات في بافلوغراد
القوات الروسية تدمر مصنعا لإنتاج المسيرات في بافلوغراد
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن انفجارات وقعت في مصنع للطائرات دون طيار في بافلوغراد (منطقة دنيبروبتروفسك). 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T08:34+0000
2024-09-06T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف: "تم تسجيل الانفجار في اتجاه المطار المحلي، حيث يتم إطلاق الطائرات دون طيار الهجومية من مدرج هذا المطار، ويوجد في المباني القريبة مستودعات ومباني يتم من خلالها التحكم بالطائرات دون طيار". بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الضربة إلى أراضي المصنع الذي يتم فيه إنتاج الطائرات دون طيار ذات المحركات النفاثة.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية مثل منشآت الطاقة، ومصانع الدفاع، والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوفالدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20240906/تحييد-مجموعة-كبيرة-من-المرتزقة-في-ضواحي-خاركوف---1092443358.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مصنعا لإنتاج المسيرات في بافلوغراد

08:34 GMT 06.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة "أخمات" للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن انفجارات وقعت في مصنع للطائرات دون طيار في بافلوغراد (منطقة دنيبروبتروفسك).
وقال ليبيديف: "تم تسجيل الانفجار في اتجاه المطار المحلي، حيث يتم إطلاق الطائرات دون طيار الهجومية من مدرج هذا المطار، ويوجد في المباني القريبة مستودعات ومباني يتم من خلالها التحكم بالطائرات دون طيار".
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الضربة إلى أراضي المصنع الذي يتم فيه إنتاج الطائرات دون طيار ذات المحركات النفاثة.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:58 GMT
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية مثل منشآت الطاقة، ومصانع الدفاع، والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
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