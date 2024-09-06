https://sarabic.ae/20240906/الجيش-الروسي-يتصدى-لمحاولات-تقدم-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092447138.html

الجيش الروسي يتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

الجيش الروسي يتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي تصدى لعدة محاولات للتقدم من جانب القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T11:14+0000

2024-09-06T11:14+0000

2024-09-06T12:01+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، لهجومين من قبل مجموعات هجومية معادية في اتجاه ماتفيفكا، وأولغوفكا. وتم إحباط محاولات للهجوم في اتجاه بوركي، وكوماروفكا، وماريفكا. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 قتيلاً وجريحًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ناقلة جند مدرعة، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.ونفذ الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ ضربات في مقاطعة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية في احتياطيات اللواءين 22 و 115 الميكانيكيين، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، ولواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و106 و107 و129 في مناطق بيلوبولي، وبورومليا، وبروسكي، وغريتسينكوفو، وغلوخوف، وغليبنوي، ولينوفو، وميروبولي، وأورلوفكا، وأوبودي، وبيسارفكا، وسومي، وخوتن، ويوناكوفكا، ويامبول.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 10400 عسكري، 81 دبابة، 41 عربة قتال مشاة، 74 ناقلة جند مدرعة، 599 مركبة قتالية مدرعة، 339 سيارة، 76 قطعة مدفعية، 24 قاذفة منظومة متعددة إطلاق الصواريخ، بما في ذلك: 7 صواريخ من طراز "هيمارس إم 142"، و5 من طراز "M270 MLRS" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 قاذفات صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل، و19 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، واثنين من رادارات الدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك، مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77". وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مقاطعة كورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري