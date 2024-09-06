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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240906/الجيش-الروسي-يتصدى-لمحاولات-تقدم-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092447138.html
الجيش الروسي يتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي تصدى لعدة محاولات للتقدم من جانب القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T11:14+0000
2024-09-06T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، لهجومين من قبل مجموعات هجومية معادية في اتجاه ماتفيفكا، وأولغوفكا. وتم إحباط محاولات للهجوم في اتجاه بوركي، وكوماروفكا، وماريفكا. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 قتيلاً وجريحًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ناقلة جند مدرعة، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.ونفذ الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ ضربات في مقاطعة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية في احتياطيات اللواءين 22 و 115 الميكانيكيين، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، ولواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و106 و107 و129 في مناطق بيلوبولي، وبورومليا، وبروسكي، وغريتسينكوفو، وغلوخوف، وغليبنوي، ولينوفو، وميروبولي، وأورلوفكا، وأوبودي، وبيسارفكا، وسومي، وخوتن، ويوناكوفكا، ويامبول.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 10400 عسكري، 81 دبابة، 41 عربة قتال مشاة، 74 ناقلة جند مدرعة، 599 مركبة قتالية مدرعة، 339 سيارة، 76 قطعة مدفعية، 24 قاذفة منظومة متعددة إطلاق الصواريخ، بما في ذلك: 7 صواريخ من طراز "هيمارس إم 142"، و5 من طراز "M270 MLRS" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 قاذفات صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل، و19 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، واثنين من رادارات الدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك، مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77". وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مقاطعة كورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
https://sarabic.ae/20240906/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تُدمر-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1092446485.html
https://sarabic.ae/20240906/القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-لإنتاج-المسيرات-في-بافلوغراد-1092444777.html
https://sarabic.ae/20240906/تحييد-مجموعة-كبيرة-من-المرتزقة-في-ضواحي-خاركوف---1092443358.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

11:14 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 06.09.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي تصدى لعدة محاولات للتقدم من جانب القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، لهجومين من قبل مجموعات هجومية معادية في اتجاه ماتفيفكا، وأولغوفكا. وتم إحباط محاولات للهجوم في اتجاه بوركي، وكوماروفكا، وماريفكا.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 قتيلاً وجريحًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ناقلة جند مدرعة، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية، والعمليات النشطة للقوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للألوية الآلية 22 و61 و115 و80 و82 واللواء الهجومي 92، ولواء غايغر 152، ولواء الحماية والدعم 1004 في مناطق أباناسوفكا، وبوركي، وفيشنيفكا، وفنيزابنيوي، وغورديفكا، وكروغلنكوي، وكازاتشايا لوكنيا، وكوسيتسا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، ومالايا لوكنيا، ونوفويفانوفكا، ونوفايا سوروتشينا، وسناغوست.

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ونفذ الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ ضربات في مقاطعة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية في احتياطيات اللواءين 22 و 115 الميكانيكيين، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، ولواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و106 و107 و129 في مناطق بيلوبولي، وبورومليا، وبروسكي، وغريتسينكوفو، وغلوخوف، وغليبنوي، ولينوفو، وميروبولي، وأورلوفكا، وأوبودي، وبيسارفكا، وسومي، وخوتن، ويوناكوفكا، ويامبول.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 300 عسكري، و12 مركبة مدرعة، وناقلتي جند مدرعتين، و10 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى قطعتي مدفعية ومحطة حرب إلكترونية، و14 مركبة.
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وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 10400 عسكري، 81 دبابة، 41 عربة قتال مشاة، 74 ناقلة جند مدرعة، 599 مركبة قتالية مدرعة، 339 سيارة، 76 قطعة مدفعية، 24 قاذفة منظومة متعددة إطلاق الصواريخ، بما في ذلك: 7 صواريخ من طراز "هيمارس إم 142"، و5 من طراز "M270 MLRS" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 قاذفات صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل، و19 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، واثنين من رادارات الدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك، مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77". وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مقاطعة كورسك.
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07:58 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
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