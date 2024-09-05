https://sarabic.ae/20240905/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-بلغت-370-عسكريًا-و17-مركبة-مدرعة-1092419052.html
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 ساعة بلغت 370 عسكريًا و17 مركبة مدرعة
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 ساعة بلغت 370 عسكريًا و17 مركبة مدرعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 370 عسكريًا و17 مركبة مدرعة. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T11:19+0000
2024-09-05T11:19+0000
2024-09-05T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك " تصدت وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) بدعم من طيران الجيش والمدفعية لـ 4 هجمات من الوحدات الهجومية للعدو على محاور بلدات ماتفيفكا، وأولغوفكا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما أحبطت محاولات للهجوم على محاور، بوركا، وكاميشيفكا، وماريفكا".وأشارت الوزارة إلى " تواصل عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لكشف وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية ".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240904/خبير-عسكري-أمريكي-يتوقع-حدوث-كارثة-للجيش-الأوكراني-قبل-نهاية-2024-1092404602.html
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روسيا
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 ساعة بلغت 370 عسكريًا و17 مركبة مدرعة
11:19 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 05.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 370 عسكريًا و17 مركبة مدرعة.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك " تصدت وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) بدعم من طيران الجيش والمدفعية لـ 4 هجمات من الوحدات الهجومية للعدو على محاور بلدات ماتفيفكا، وأولغوفكا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما أحبطت محاولات للهجوم على محاور، بوركا، وكاميشيفكا، وماريفكا".
وأشارت الوزارة إلى " تواصل عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لكشف وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية ".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.