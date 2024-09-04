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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/خبير-عسكري-أمريكي-يتوقع-حدوث-كارثة-للجيش-الأوكراني-قبل-نهاية-2024-1092404602.html
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث كارثة للجيش الأوكراني قبل نهاية 2024
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث كارثة للجيش الأوكراني قبل نهاية 2024
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأن القوات الأوكرانية في حالة خطيرة وقد لا تتمكن من الصمود والبقاء حتى نهاية عام 2024. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T20:46+0000
2024-09-04T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم": "لست متأكدا من أنهم سيستمرون حتى نهاية العام، لأن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة وهم يائسون لمعرفة ما يجب القيام به".ووفقا للخبير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة.وأفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، شنّت هجوما بأسلحة عالية الدقة استهدفت فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية رقم 179 في مدينة بولتافا.ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن "مركز التدريب المستهدف يتم فيه تدريب كوادر الحرب الإلكترونية من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مشغلي الطائرات دون طيار، المشاركين في تنفيذ ضربات على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، من قبل المدربين الأجانب والمتخصصين في الاتصالات".
https://sarabic.ae/20240904/مشاهد-هروب-جماعي-لعناصر-قوات-كييف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو---1092398776.html
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روسيا

خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث كارثة للجيش الأوكراني قبل نهاية 2024

20:46 GMT 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأن القوات الأوكرانية في حالة خطيرة وقد لا تتمكن من الصمود والبقاء حتى نهاية عام 2024.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم": "لست متأكدا من أنهم سيستمرون حتى نهاية العام، لأن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة وهم يائسون لمعرفة ما يجب القيام به".
ووفقا للخبير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة.
وأشار جونسون إلى أن "أوكرانيا تعاني ببساطة من خسائر كارثية في جميع الاتجاهات".
مشاهد لهروب جماعي من قبل عناصر كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد هروب جماعي لعناصر قوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
18:19 GMT
وأفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، شنّت هجوما بأسلحة عالية الدقة استهدفت فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية رقم 179 في مدينة بولتافا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية 179 في مدينة بولتافا".
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن "مركز التدريب المستهدف يتم فيه تدريب كوادر الحرب الإلكترونية من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مشغلي الطائرات دون طيار، المشاركين في تنفيذ ضربات على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، من قبل المدربين الأجانب والمتخصصين في الاتصالات".
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