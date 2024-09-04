https://sarabic.ae/20240904/خبير-عسكري-أمريكي-يتوقع-حدوث-كارثة-للجيش-الأوكراني-قبل-نهاية-2024-1092404602.html
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث كارثة للجيش الأوكراني قبل نهاية 2024
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث كارثة للجيش الأوكراني قبل نهاية 2024
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأن القوات الأوكرانية في حالة خطيرة وقد لا تتمكن من الصمود والبقاء حتى نهاية عام 2024. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T20:46+0000
2024-09-04T20:46+0000
2024-09-04T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم": "لست متأكدا من أنهم سيستمرون حتى نهاية العام، لأن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة وهم يائسون لمعرفة ما يجب القيام به".ووفقا للخبير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة.وأفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، شنّت هجوما بأسلحة عالية الدقة استهدفت فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية رقم 179 في مدينة بولتافا.ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن "مركز التدريب المستهدف يتم فيه تدريب كوادر الحرب الإلكترونية من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مشغلي الطائرات دون طيار، المشاركين في تنفيذ ضربات على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، من قبل المدربين الأجانب والمتخصصين في الاتصالات".
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روسيا
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث كارثة للجيش الأوكراني قبل نهاية 2024
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأن القوات الأوكرانية في حالة خطيرة وقد لا تتمكن من الصمود والبقاء حتى نهاية عام 2024.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم": "لست متأكدا من أنهم سيستمرون حتى نهاية العام، لأن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة وهم يائسون لمعرفة ما يجب القيام به".
ووفقا للخبير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة.
وأشار جونسون إلى أن "أوكرانيا تعاني ببساطة من خسائر كارثية في جميع الاتجاهات".
وأفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، شنّت هجوما بأسلحة عالية الدقة استهدفت فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية رقم 179 في مدينة بولتافا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية 179 في مدينة بولتافا".
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن "مركز التدريب المستهدف يتم فيه تدريب كوادر الحرب الإلكترونية من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مشغلي الطائرات دون طيار، المشاركين في تنفيذ ضربات على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، من قبل المدربين الأجانب والمتخصصين في الاتصالات".