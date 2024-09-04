https://sarabic.ae/20240904/مشاهد-هروب-جماعي-لعناصر-قوات-كييف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو---1092398776.html
مشاهد هروب جماعي لعناصر قوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
مشاهد هروب جماعي لعناصر قوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر هروب أفراد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل فوضوي، تاركين الأسلحة والذخيرة في الخطوط الأمامية ورفاقهم الجرحى في... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T18:19+0000
2024-09-04T18:19+0000
2024-09-04T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة هروب عدد كبير من أفراد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل فوضوي، تاركين الأسلحة والذخيرة في الخطوط الأمامية ورفاقهم الجرحى في ساحة المعركة، أثناء تحرير بلدة بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من قبل مجموعة "الشرق" الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير محطة رادار من طراز "مالاخيت -إم" أوكرانية عبر استهدافها بطائرة مسيرة انقضاضية من طراز "لانتسيت" في مقاطعة سومي.وأوضحت الوزارة أنه "تم تنفيذ السيطرة الموضوعية على تدمير رادار "مالاخيت -إم" الأوكراني بواسطة وسائل الاستطلاع الجوي في الوقت الفعلي".
https://sarabic.ae/20240904/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-هدف-الضربات-الروسية-على-مركز-تدريبي-لقوات-كييف-في-بولتافا--1092388298.html
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روسيا
مشاهد هروب جماعي لعناصر قوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر هروب أفراد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل فوضوي، تاركين الأسلحة والذخيرة في الخطوط الأمامية ورفاقهم الجرحى في ساحة المعركة.
وتبين المشاهد لحظة هروب عدد كبير من أفراد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل فوضوي، تاركين الأسلحة والذخيرة في الخطوط الأمامية ورفاقهم الجرحى في ساحة المعركة، أثناء تحرير بلدة بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من قبل مجموعة "الشرق" الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير محطة رادار من طراز "مالاخيت -إم" أوكرانية عبر استهدافها بطائرة مسيرة انقضاضية من طراز "لانتسيت" في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشفت وسائل الاستطلاع الجوي التابعة لإحدى وحدات مجموعة "سيفر" (الشمال) في منطقة ليسوباسدسكي في مقاطعة سومي موقع محطة رادار "مالاخيت - إم" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف رادار العدو".
وأضافت الوزارة أنه تم تدمير الهدف بنجاح عبر استهدافه مباشرة بطائرة مسيرة انقضاضية من طراز "لانتسيت".
وأوضحت الوزارة أنه "تم تنفيذ السيطرة الموضوعية على تدمير رادار "مالاخيت -إم" الأوكراني بواسطة وسائل الاستطلاع الجوي في الوقت الفعلي".