https://sarabic.ae/20240906/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تُدمر-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1092446485.html
منظومات الدفاع الجوي الروسية تُدمر صاروخا أوكرانيا في مقاطعة كورسك
منظومات الدفاع الجوي الروسية تُدمر صاروخا أوكرانيا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، ألكسي سميرنوف، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا ودمرته في سماء المقاطعة. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T10:16+0000
2024-09-06T10:16+0000
2024-09-06T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سميرنوف على صفحته على قناة "تلغرام ": اعترض رجال دفاعنا الجوي صباح اليوم صاروخا أوكرانيا ودمروه في سماء مقاطعة كورسك، شكراً لمقاتلي الدفاع الجوي وحماة الحدود ".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240906/القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-لإنتاج-المسيرات-في-بافلوغراد-1092444777.html
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روسيا
منظومات الدفاع الجوي الروسية تُدمر صاروخا أوكرانيا في مقاطعة كورسك
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، ألكسي سميرنوف، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا ودمرته في سماء المقاطعة.
وكتب سميرنوف على صفحته على قناة "تلغرام ": اعترض رجال دفاعنا الجوي صباح اليوم صاروخا أوكرانيا ودمروه في سماء مقاطعة كورسك، شكراً لمقاتلي الدفاع الجوي وحماة الحدود ".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.