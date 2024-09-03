https://sarabic.ae/20240903/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-صواريخ-فامبير-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1092366472.html
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "فامبير" في مقاطعة سومي... فيديو
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "فامبير" في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام وحدات من القوات الروسية بتدمير راجمة صواريخ من طراز "فامبير" تشيكية الصنع في مقاطعة سومي. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T17:59+0000
2024-09-03T17:59+0000
2024-09-03T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:24:3105:1771_1920x0_80_0_0_2d3d5f0d58ee1b7000eabe77896dc729.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمرت راجمة صواريخ من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، بقذيفة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول" في مقاطعة سومي.وأكد البيان أنه نتيجة الضربة الدقيقة تم تدمير الهدف بدقة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حيّدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240903/القوات-الروسية-تحيد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1092346258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_4fc4b382c96a897519b04814822dafbe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "فامبير" في مقاطعة سومي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق قيام وحدات من القوات الروسية بتدمير راجمة صواريخ من طراز "فامبير" تشيكية الصنع في مقاطعة سومي.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمرت راجمة صواريخ من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، بقذيفة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول" في مقاطعة سومي.
وأكد البيان أنه نتيجة الضربة الدقيقة تم تدمير الهدف بدقة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حيّدت نحو 400 عسكري أوكراني
في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.