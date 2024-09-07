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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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صدى الحياة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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عالم سبوتنيك
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مدار الليل والنهار
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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عالم سبوتنيك
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1092489048.html
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك الحدودية
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك الحدودية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية استهدفت المعدات العسكرية الأوكرانية والأفراد المختبئين في الغابات في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T15:48+0000
2024-09-07T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق استهداف قوات "الشمال" الروسية، لتجمعات ضمت أفرادا ومدرعات تابعة للقوات الأوكرانية، حاولت التخفي في الغابات في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وأوضحت الدفاع في بيان لها أن معدات الاستطلاع الجوي لإحدى وحدات قوات مجموعة "الشمال" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك اكتشفت تراكمًا للقوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية مموهة في الغابة.وأضاف البيان أنه وبعد التأكد أصيبت الأهداف المكتشفة بسلاح المدفعية الصاروخية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240907/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أمريكيا-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1092486825.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك الحدودية

15:48 GMT 07.09.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورراجمة اللهب "سولنتسيبيوك"
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية استهدفت المعدات العسكرية الأوكرانية والأفراد المختبئين في الغابات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق استهداف قوات "الشمال" الروسية، لتجمعات ضمت أفرادا ومدرعات تابعة للقوات الأوكرانية، حاولت التخفي في الغابات في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع في بيان لها أن معدات الاستطلاع الجوي لإحدى وحدات قوات مجموعة "الشمال" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك اكتشفت تراكمًا للقوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية مموهة في الغابة.
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أمريكيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
14:02 GMT
وأضاف البيان أنه وبعد التأكد أصيبت الأهداف المكتشفة بسلاح المدفعية الصاروخية.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الصحة" بغزة: إسرائيل ترتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة09:36 GMT
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