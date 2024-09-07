https://sarabic.ae/20240907/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أمريكيا-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1092486825.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أمريكيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أمريكيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مدفعا أوكرانيا أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في مقاطعة خاركوف. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T14:02+0000
2024-09-07T14:02+0000
2024-09-07T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_9fc0bd09141970cb41fad1314366728d.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير المدفع الأمريكي الصنع التابع للقوات الأوكرانية بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" في مقاطعة خاركوف.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن جنود وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية اكتشفوا في مقاطعة خاركوف حركة شاحنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مزودة بمدفع هاوتزر عيار 155 ملم "إم777" أمريكي الصنع.وتابع البيان أنه وبعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة قام طاقم المسيرة "لانتسيت" بتتبع المسار وتدمير المدفع.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حيدت نحو 280 عسكريًا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تحيد-نحو-280-عسكريا-في-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1092480417.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أمريكيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مدفعا أوكرانيا أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في مقاطعة خاركوف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير المدفع الأمريكي الصنع التابع للقوات الأوكرانية بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن جنود وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية اكتشفوا في مقاطعة خاركوف حركة شاحنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مزودة بمدفع هاوتزر عيار 155 ملم "إم777" أمريكي الصنع.
وتابع البيان أنه وبعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة قام طاقم المسيرة "لانتسيت" بتتبع المسار وتدمير المدفع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حيدت نحو 280 عسكريًا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.