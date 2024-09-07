https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تحيد-نحو-280-عسكريا-في-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1092480417.html

القوات الروسية تحيد نحو 280 عسكريا في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

القوات الروسية تحيد نحو 280 عسكريا في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حيدت نحو 280 عسكريًا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T11:28+0000

2024-09-07T11:28+0000

2024-09-07T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجومين لمجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وماتفيفكا، كما أحبطت (القوات الروسية) أيضًا محاولات هجوم في اتجاهي كورينيفو وروسكايا كونوبيلكا".وتابع البيان: "استهدفت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ مناطق تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق ألكسيفكا وبيلوبول وبويارو-ليزاتشي وفلاديميروفكا وجلوخوف وكراسنوبولي وسومي وخوتن ويامبول في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال النهار، نحو280 فردا عسكريا، و13 مركبة مدرعة، بما في ذلك 3 دبابات، و10 مركبات قتالية مدرعة، و9 مدافع، و9 مركبات، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.

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