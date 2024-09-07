https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تحيد-نحو-280-عسكريا-في-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1092480417.html
القوات الروسية تحيد نحو 280 عسكريا في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
القوات الروسية تحيد نحو 280 عسكريا في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حيدت نحو 280 عسكريًا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T11:28+0000
2024-09-07T11:28+0000
2024-09-07T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجومين لمجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وماتفيفكا، كما أحبطت (القوات الروسية) أيضًا محاولات هجوم في اتجاهي كورينيفو وروسكايا كونوبيلكا".وتابع البيان: "استهدفت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ مناطق تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق ألكسيفكا وبيلوبول وبويارو-ليزاتشي وفلاديميروفكا وجلوخوف وكراسنوبولي وسومي وخوتن ويامبول في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال النهار، نحو280 فردا عسكريا، و13 مركبة مدرعة، بما في ذلك 3 دبابات، و10 مركبات قتالية مدرعة، و9 مدافع، و9 مركبات، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
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روسيا
القوات الروسية تحيد نحو 280 عسكريا في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
11:28 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 07.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حيدت نحو 280 عسكريًا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجومين لمجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وماتفيفكا، كما أحبطت (القوات الروسية) أيضًا محاولات هجوم في اتجاهي كورينيفو وروسكايا كونوبيلكا".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 20 عسكريًا، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مدرعتين.
وتابع البيان: "استهدفت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ مناطق تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق ألكسيفكا وبيلوبول وبويارو-ليزاتشي وفلاديميروفكا وجلوخوف وكراسنوبولي وسومي وخوتن ويامبول في مقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال النهار، نحو280 فردا عسكريا، و13 مركبة مدرعة، بما في ذلك 3 دبابات، و10 مركبات قتالية مدرعة، و9 مدافع، و9 مركبات، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.
وأضاف البيان أنه بلغت مجمل خسائر القوات الأوكرانية خلال القتال على محور كورسك نحو 10700 جندي، و84 دبابة، و41 مركبة قتال مشاة، و74 ناقلة جند مدرعة، و609 مركبات قتالية مدرعة، و348 مركبة، و82 قطعة مدفعية، و24 راجمة صواريخ، و20 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.