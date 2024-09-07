https://sarabic.ae/20240907/قائد-قوات-آخمات-الروسية-الخاصة-يعلن-تدمير-عدد-من-معدات-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-1092469729.html

قائد قوات "آخمات" الروسية الخاصة يعلن تدمير عدد من معدات قوات كييف في مقاطعة كورسك

قائد قوات "آخمات" الروسية الخاصة يعلن تدمير عدد من معدات قوات كييف في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرح قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء آبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، بأن القوات... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T03:46+0000

2024-09-07T03:46+0000

2024-09-07T03:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وقال اللواء أبتي علاء الدينوف قائد قوات " آخمات" الروسية الخاصة في مقطع فيديو نشر في قناته على تليغرام، "خلال اليوم، دمرت قوات أحمد الخاصة.. ما مجموعه دبابتان وعربة نقل واحدة ومدفعا هاون ومنشأة مدفعية واحدة".وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن العدو سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.

https://sarabic.ae/20240906/إصابة-5-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1092468180.html

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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية