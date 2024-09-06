https://sarabic.ae/20240906/إصابة-5-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1092468180.html
إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، بأن 5 مدنيين أصيبوا... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T22:39+0000
2024-09-06T22:39+0000
2024-09-06T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وبحسب المكتب، فإن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 77 مقذوفا من عيارات مختلفة.وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 7منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 77 مقذوفا مختلفة العيارات.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240906/القوات-الروسية-تنفذ-17-ضربة-مشتركة-خلال-أسبوع-وتحرر-بلدات-عدة----1092456096.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، بأن 5 مدنيين أصيبوا في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وبحسب المكتب، فإن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 77 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف
من قبل القوات الأوكرانية.. 7منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 77 مقذوفا مختلفة العيارات.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.