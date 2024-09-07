https://sarabic.ae/20240907/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092476425.html

الجيش الروسي يحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T09:13+0000

2024-09-07T09:13+0000

2024-09-07T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها قوات "المركز"، تم تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "استهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية في مناطق دزيرجينسك وشيربينوفكا ونيليبوفكا ونيكولايفكا وبولتافكا وديميتروف وغرودوفكا وسيليدوفو وميمريك وجاليتسينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت قوات كييف خلال يوم نحو 470 عسكريًا ومركبة قتالية من طراز "ماكس برو".وبحسب البيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 810 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 سيارة، وعددا من المدافع الميدانية ومستودع ذخيرة".وأشار بيان الدفاع إلى أن "وحدات قوات "الغرب" قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في لواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف" (الكتيبة الوطنية الأوكرانية "آزوف" معترف بها كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا) في مناطق كوبيانسك، بيتروبافلوفكا، تابايفكا، كوفشاروفكا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف المنطقة، ميكيفكا، نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.مضيفا: "وبلغت خسائر العدو نحو 450 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة "كوساك"، وست شاحنات صغيرة وعددا من المدافع الميدانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطات الحرب الإلكترونية من طراز"Enclave وQuertus" وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240901/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بتيتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092271799.html

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