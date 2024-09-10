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القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-----1092569609.html
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T09:05+0000
2024-09-10T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الجيش الروسي
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات جموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، باستهداف تجمعات القوى العاملة ومعدات الألوية الميكانيكية 53، 63، 114، 144 ، ولواءي غايغر 68 و71 ، ولواء المشاة 142، ولواء الهجوم الجوي 95 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 109 واللواء 15 من الحرس الوطني، في مناطق دزيرجينسك، وشيربينوفكا، وغرودوفكا وبيتروفكا، وميخائيلوفكا، وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد ثماني هجمات مضادة شنتها وحدات هجومية من كتيبة المشاة الآلية 32، وفرقة المشاة الآلية 59، واللواء 25 المحمول جواً من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، واللواءين 12 و14 من الحرس الوطني.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 515 عسكريًا، وعربتي مشاة قتالية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية "برادلي" أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر 122 ملم "دي-30".
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة

09:05 GMT 10.09.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 10.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات جموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، باستهداف تجمعات القوى العاملة ومعدات الألوية الميكانيكية 53، 63، 114، 144 ، ولواءي غايغر 68 و71 ، ولواء المشاة 142، ولواء الهجوم الجوي 95 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 109 واللواء 15 من الحرس الوطني، في مناطق دزيرجينسك، وشيربينوفكا، وغرودوفكا وبيتروفكا، وميخائيلوفكا، وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد ثماني هجمات مضادة شنتها وحدات هجومية من كتيبة المشاة الآلية 32، وفرقة المشاة الآلية 59، واللواء 25 المحمول جواً من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، واللواءين 12 و14 من الحرس الوطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 515 عسكريًا، وعربتي مشاة قتالية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية "برادلي" أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر 122 ملم "دي-30".
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