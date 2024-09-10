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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-59-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092562611.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T02:16+0000
2024-09-10T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب بوغوماز على قناته في "تليغرام": "حتى الآن، تم اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة معادية من نوع الطائرات بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".وأكد بوغوماز أنه لا توجد خسائر أو أضرار في مكان الحادث، ويعمل المختصون في خدمات الطوارئ حالياً في الموقع.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفاد بوغوماز بصد هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة في المقاطعة.يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تدمر-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092560025.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

02:16 GMT 10.09.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة.
وكتب بوغوماز على قناته في "تليغرام": "حتى الآن، تم اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة معادية من نوع الطائرات بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أمس, 20:16 GMT
وأكد بوغوماز أنه لا توجد خسائر أو أضرار في مكان الحادث، ويعمل المختصون في خدمات الطوارئ حالياً في الموقع.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفاد بوغوماز بصد هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة في المقاطعة.
يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.
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