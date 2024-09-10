https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-59-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092562611.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T02:16+0000
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وكتب بوغوماز على قناته في "تليغرام": "حتى الآن، تم اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة معادية من نوع الطائرات بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".وأكد بوغوماز أنه لا توجد خسائر أو أضرار في مكان الحادث، ويعمل المختصون في خدمات الطوارئ حالياً في الموقع.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفاد بوغوماز بصد هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة في المقاطعة.يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تدمر-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092560025.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة.
وكتب بوغوماز على قناته في "تليغرام": "حتى الآن، تم اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة معادية من نوع الطائرات بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".
وأكد بوغوماز أنه لا توجد خسائر أو أضرار في مكان الحادث، ويعمل المختصون في خدمات الطوارئ حالياً في الموقع.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفاد بوغوماز بصد هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة
في المقاطعة.
يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.