https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تدمر-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092560025.html
القوات الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
القوات الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف وتدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T20:16+0000
2024-09-09T20:16+0000
2024-09-09T20:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك". وأشار إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240909/خبير-أمريكي-القوات-الأوكرانية-تتخذ-خطوات-يائسة-ومتسرعة-لتعويض-الخسائر-في-صفوفها-1092557946.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف وتدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك".
وتابع: "تم اكتشاف وتدمير 3 طائرات من دون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأشار إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.