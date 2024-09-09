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المقهى الثقافي
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/قوات-روسية-تدمر-دبابة-أمريكية-من-طراز-برادلي-في-خاركوف-فيديو-1092548948.html
قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن جنود مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، دمروا مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي تابعة للقوات... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T14:30+0000
2024-09-09T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأخبار
أخبار روسيا
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وتابعت الوزارة الروسية، في بيانها، أنه تم تدمير المركبة بواسطة طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "الشمال"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.وتشارك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا من خلال تزويد الأخيرة بالأسلحة والمقاتلين بشكل يتعارض مع التسوية، ويؤثر سلبا على المفاوضات بين الطرفين، وبحسب الجانب الروسي. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240909/لحظة-تمدير-قنبلة-روسية-شديدة-الانفجار-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-في-خاركوف-فيديو-1092543529.html
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الأخبار, أخبار روسيا
الأخبار, أخبار روسيا

قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو

14:30 GMT 09.09.2024
© Photoقذيفة روسية تدمر عربة "برادلي" أمريكية
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Photo
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن جنود مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، دمروا مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي تابعة للقوات الأوكرانية، وذلك خلال أنشطة الاستطلاع في مقاطعة خاركوف.
وتابعت الوزارة الروسية، في بيانها، أنه تم تدمير المركبة بواسطة طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "الشمال"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، موضحاً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة تدمير قنبلة روسية شديدة الانفجار مركزا أوكرانيا للقيادة في خاركوف... فيديو
13:03 GMT
وتشارك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا من خلال تزويد الأخيرة بالأسلحة والمقاتلين بشكل يتعارض مع التسوية، ويؤثر سلبا على المفاوضات بين الطرفين، وبحسب الجانب الروسي.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
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