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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
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17:03 GMT
29 د
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/لحظة-تمدير-قنبلة-روسية-شديدة-الانفجار-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-في-خاركوف-فيديو-1092543529.html
لحظة تدمير قنبلة روسية شديدة الانفجار مركزا أوكرانيا للقيادة في خاركوف... فيديو
لحظة تدمير قنبلة روسية شديدة الانفجار مركزا أوكرانيا للقيادة في خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد لاستهداف مركز قيادة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ،في بلدة غروشيفكا في مقاطعة خاركوف بقنبلة موجهة من... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T13:03+0000
2024-09-09T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية، تم اكتشاف مركز قيادة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة غروشيفكا في مقاطعة خاركوف".وأوضحت أنه "نتيجة الضربة الدقيقة التي قامت بها القوات المسلحة الروسية على مركز القيادة تم تحييد ما يصل إلى 80 قوميًا أوكرانيًا وتدمير 8 قطع من المعدات العسكرية".وبحسب الدفاع فإن فعالية الاستهداف ومقتل عدد كبير من المسلحين تم تأكيدها من خلال لقطات مراقبة موضوعية سجلت وصول مركبات الإخلاء التابعة للقوات المسلحة إلى مكان الاستهداف. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-الأوكرانية-حول-14-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-الروسية----1092539431.html
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روسيا

لحظة تدمير قنبلة روسية شديدة الانفجار مركزا أوكرانيا للقيادة في خاركوف... فيديو

13:03 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 13:51 GMT 09.09.2024)
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد لاستهداف مركز قيادة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ،في بلدة غروشيفكا في مقاطعة خاركوف بقنبلة موجهة من طراز "فاب".
وقالت الدفاع: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية، تم اكتشاف مركز قيادة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة غروشيفكا في مقاطعة خاركوف".

وأشارت إلى أنه تم استهدافه "باستخدام قنبلة جوية من طراز "فاب" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح في وقت التمركز الأكبر لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت أنه "نتيجة الضربة الدقيقة التي قامت بها القوات المسلحة الروسية على مركز القيادة تم تحييد ما يصل إلى 80 قوميًا أوكرانيًا وتدمير 8 قطع من المعدات العسكرية".
وبحسب الدفاع فإن فعالية الاستهداف ومقتل عدد كبير من المسلحين تم تأكيدها من خلال لقطات مراقبة موضوعية سجلت وصول مركبات الإخلاء التابعة للقوات المسلحة إلى مكان الاستهداف.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
12:06 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
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