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الجيش الروسي يحرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ممريك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092533833.html
الجيش الروسي يحرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T09:47+0000
2024-09-09T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز"الروسية، ونتيجة الإجراءات النشطة والحاسمة، حررت قرية ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 148 منطقة".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجومين مضادين لوحدات من اللواء الميكانيكي 53 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "انظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و45 طائرة مسيرة".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وزاليزنيانسكوي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية معادية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 490 عسكريًا، و9 مركبات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تستهدف-ورشا-لإنتاج-المسيرات-والأسلحة-ومطارا-عسكريا-أوكرانيا-1092477593.html
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الجيش الروسي يحرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:47 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 09.09.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز"الروسية، ونتيجة الإجراءات النشطة والحاسمة، حررت قرية ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 148 منطقة".

وأوضح بيان الدفاع بالقول: "استهدفت قوات المجموعة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كالينوفو وميخائيلوفكا وروزوفكا ودروزبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 560 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات وعددا من المدافع".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجومين مضادين لوحدات من اللواء الميكانيكي 53 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب البيان، فإن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 620 عسكريًا، ودبابة وعربتي مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، و6 مركبات، ومدافع ميدانية، وتم تدمير 6 مستودعات ذخيرة ميدانية".

وأشار البيان إلى أن "انظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و45 طائرة مسيرة".

وقالت الدفاع: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا وأوكتيبر في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة نوفوداريفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفقد العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا، و3 مركبات وعددا من المدافع".

وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وزاليزنيانسكوي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية معادية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 490 عسكريًا، و9 مركبات".
مقاتلة متعددة المهام سو-30إس إم من فرقة الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) خلال اليوم المفتوح في مجمع تاغونروغ للطيران العلمي والتقني الذي يحمل اسم غ.ام. بيريف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف ورشا لإنتاج المسيرات والأسلحة ومطارا عسكريا أوكرانيا
7 سبتمبر, 09:53 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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