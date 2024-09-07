https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تستهدف-ورشا-لإنتاج-المسيرات-والأسلحة-ومطارا-عسكريا-أوكرانيا-1092477593.html
القوات الروسية تستهدف ورشا لإنتاج المسيرات والأسلحة ومطارا عسكريا أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف ورشا لإنتاج المسيرات والأسلحة ومطارا عسكريا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت ورشا لإنتاج الأسلحة ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية وبنية تحتية لمطار عسكري... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T09:53+0000
2024-09-07T09:53+0000
2024-09-07T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتابع البيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربت ورش إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية "غروم-2" والطائرات دون طيار ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية، ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية لمطار عسكري، بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 139 منطقة".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات "دنيبر" القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه وتياغينكا وسادوفوي في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وسبع مركبات وعددا من المدافع ومحطة حرب إلكترونية من طراز "Enclave" ومستودع ذخيرة ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240907/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092476425.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف ورشا لإنتاج المسيرات والأسلحة ومطارا عسكريا أوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت ورشا لإنتاج الأسلحة ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية وبنية تحتية لمطار عسكري أوكراني.
وتابع البيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربت ورش إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية "غروم-2" والطائرات دون طيار ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية، ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية لمطار عسكري، بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 139 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و30 طائرة دون طيار".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات "دنيبر" القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه وتياغينكا وسادوفوي في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وسبع مركبات وعددا من المدافع ومحطة حرب إلكترونية من طراز "Enclave" ومستودع ذخيرة ميدانيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.