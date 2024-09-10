https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تحرر-غاليسينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092567802.html
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T08:07+0000
2024-09-10T08:07+0000
2024-09-10T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أنه "نتيجة الإجراءت الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتعد بلدة كراسنوغورفكا مركزا لوجستيا مهما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتا إلى وجود مصانع للإنتاج الصناعي، ووجد قواعد للقوات المسلحة الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفا أنه "بهذه الخطوة فقدت القوات المسلحة الأوكرانية القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجند المدرعة".وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحريربلدة غاليتسينيفكا، التي تقع على بعد 5 كيلومترات شرق أوكراينسك وثلاثة كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن تحريرها يساهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تدمر-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092560025.html
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روسيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية
08:07 GMT 10.09.2024 (تم التحديث: 09:02 GMT 10.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أنه "نتيجة الإجراءت الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتعد بلدة كراسنوغورفكا مركزا لوجستيا مهما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتا إلى وجود مصانع للإنتاج الصناعي، ووجد قواعد للقوات المسلحة الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفا أنه "بهذه الخطوة فقدت القوات المسلحة الأوكرانية القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجند المدرعة".
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحريربلدة غاليتسينيفكا، التي تقع على بعد 5 كيلومترات شرق أوكراينسك وثلاثة كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن تحريرها يساهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.